La Copa Sudamericana ya empieza a tomar forma para los equipos peruanos y, tras varios días de expectativa luego del sorteo, Conmebol finalmente publicó la programación completa de los duelos de la Fase 1. Los cruces de eliminación directa, que definirán a dos clasificados nacionales rumbo a la fase de grupos, tendrán como protagonistas a Alianza Atlético frente a Deportivo Garcilaso, además del choque más esperado del sur entre Cienciano y Melgar. Las sedes, los horarios y los canales quedaron definidos, pero el contexto que rodea cada partido añade un condimento especial que los hinchas ya palpitan.

El anuncio llegó en medio de la planificación de los clubes, que ahora ajustan detalles para un inicio de temporada exigente. La confirmación de las sedes también despejó dudas, pues Trujillo y Cusco serán las ciudades que recibirán los compromisos, tal como había adelantado la propia Conmebol durante el análisis preliminar de escenarios disponibles.

Alianza Atlético será el primero de los equipos peruanos en entrar en acción. Los ‘Churres’, que buscan volver a un torneo internacional con una propuesta más sólida, deberán medirse ante Deportivo Garcilaso en un duelo que promete ritmo y desgaste físico. Para los sullanenses, jugar lejos de casa implica un reto adicional, aunque la designación del Mansiche ofrece un campo neutral en buenas condiciones.

Por su parte, el equipo cusqueño llega con expectativas altas. Garcilaso, que ha tenido un crecimiento constante en los últimos años, afrontará este duelo como una oportunidad para ser protagonista fuera de la Liga 1. Si bien no tendrán la altitud de Cusco, confían en que el plantel llega con variantes suficientes para competir a un solo partido.

Garcilaso vs. Alianza Atlético por Torneo Clausura. (Foto: @alianzasullana)

El ‘Clásico del Sur’ también tendrá cita internacional

Cienciano y Melgar protagonizarán el enfrentamiento más atractivo de la fase, no solo por historia, sino porque ambos llegan con planteles competitivos. La Conmebol determinó que el choque se dispute en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, una sede que siempre ofrece un ambiente especial cuando se juega un torneo internacional.

En este caso, el horario también quedó sellado, lo que permitirá que la hinchada local pueda asistir masivamente. El duelo, además, será televisado por señales internacionales, lo que refleja el interés que genera un encuentro entre dos instituciones con trayectoria en torneos continentales.

Melgar vs Cienciano por la Liga 1 | FOTO: Liga 1

Cabe recordar que esta primera fase se juega a partido único. En caso de empate durante los 90 minutos, no hay tiempos extras: todo se define directamente por penales. Por eso, cada detalle táctico tendrá impacto, pues los equipos no podrán guardar nada ni especular durante demasiado tiempo.

¿Qué canales transmiten la Fase 1 de la Sudamericana?

La transmisión de ambos partidos estará disponible para toda Latinoamérica a través de la señal de DirecTV, mientras que en Brasil se verá por plataformas distintas según el encuentro, lo que responde a la distribución habitual del torneo. Para el público peruano, esto significa que ambos duelos podrán verse sin restricciones.

Los clubes ya están ajustando sus calendarios locales para llegar con el ritmo adecuado, considerando que estos cruces definen el futuro inmediato en competencias internacionales. Para algunos, es la chance de regresar a una fase de grupos después de varios años; para otros, es la oportunidad de seguir demostrando crecimiento regional.

Finalmente, la programación completa quedó así:

Alianza Atlético vs. Deportivo Garcilaso: martes 3 de marzo, 9:00 p.m., Estadio Mansiche de Trujillo.

martes 3 de marzo, 9:00 p.m., Estadio Mansiche de Trujillo. Cienciano vs. Melgar: jueves 5 de marzo, 7:30 p.m., Estadio Inca Garcilaso de la Vega.