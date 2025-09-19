Corría el minuto 64 y Alianza Lima había buscado cambiar la tónica del partido ante la Universidad de Chile con el ingreso de Alan Cantero. Fue una variante lógica de Néstor Gorosito en medio de tanto caos. Sin embargo, sus planes se fueron al tacho de manera instantánea con la expulsión de Carlos Zambrano, quien de manera imprudente impactó su codo contra el rostro de Charles Aránguiz y vio la tarjeta roja.

Una expulsión puede ser un hecho anecdótica si se trata de un futbolista que no suele ser irresponsabilidad. No obstante, tratándose de Zambrano, la situación cambia porque es algo común en él; ni la edad ni los años de experiencia le han hecho cambiar esa mala costumbre de complicar a su equipo por confundir intensidad con vehemencia.

Por otra parte, si bien el ‘Káiser’ es el primer señalado en situaciones como estas, las expulsiones en Alianza Lima han estado a la orden del día en este 2025. Contabilizando los partidos de Liga 1, Copa Libertadores y Sudamericana, el elenco íntimo ha visto 14 tarjetas rojas, siendo el ‘León’ el que más veces fue expulsado con cinco.

Las nueve expulsiones restantes se dividen de la siguiente manera: Renzo Garcés (3), Guillermo Enrique, Pablo Lavandeira, Hernán Barcos, Paolo Guerrero, Sergio Peña y Kevin Quevedo. Claramente las tarjetas rojas no son una casualidad en La Victoria, sino un problema con el que han tenido que lidiar a lo largo de la temporada.

Un expulsado no solo es un problema durante el partido, más si se trata de un central –Carlos Zambrano y Renzo Garcés han sido los más sancionados en lo que va del año–, por la obligación del entrenador a la hora de rearmar su bloque defensivo, sino también por la necesidad de buscar variantes para el siguiente compromiso, tal como sucederá en la vuelta frente a la Universidad de Chile.

El más enojado con todo esto debería ser Néstor Gorosito, quien en toda esta campaña ha tenido que lidiar con estos inconvenientes. No obstante, la responsabilidad es única y exclusivamente de Alianza Lima; no es casualidad que te sancionen con 14 expulsiones en todo un año.

A consecuencia de la ausencia del ‘León’ en la vuelta en Coquimbo –el jueves 25 de septiembre–, Gianfranco Chávez se perfila como su sustituto para acompañar a Renzo Garcés en la línea defensiva. Alianza Lima no tiene margen de error tras este 0-0 en Matute y deberá vencer a los de Gustavo Álvarez en Chile si quieren meterse en las semifinales de la Copa Sudamericana 2025.

Renzo Garcés se fue expulsado ante Sao Paulo por cortar un ataque de Lucas Moura. (Video: ESPN)

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de empatar sin goles con la U. de Chile por la Copa Sudamericana, Alianza Lima volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a Comerciantes Unidos, en el compromiso correspondiente a la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo está programado para el domingo 21 de septiembre desde las 8:00 p.m. y se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir todas las incidencias en la web de Depor.

