Alianza Lima vs. U. Católica EN VIVO: minuto a minuto vía ESPN por internet gratis

Alianza Lima vs. U. Católica de Ecuador juegan EN VIVO y EN DIRECTO, hoy desde las 7:30 p.m. en el Estadio Alejandro Villanueva. Sigue el minuto a minuto en Depor y la transmisión por ESPN (Disney Plus).

Alianza Lima vs. U. Católica de Ecuador se enfrentan por la Copa Sudamericana 2025. (Diseño: Christian Marlow)
08:49

El presente de Alianza Lima

Alianza Lima llega a este partido después de vencer por 1-0 a Ayacucho FC, en el duelo válido por la fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Los blanquiazules jugaron este cruce con algunos suplentes, procurando guardar a sus mejores piezas para recibir a la Universidad Católica de Ecuador.

08:49

¿Dónde jugarán Alianza Lima vs. U. Católica de Ecuador?

08:48

¿En qué canales ver Alianza Lima vs. U. Católica de Ecuador?

El partido entre Alianza Lima vs. U. Católica de Ecuador se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva, con la transmisión exclusiva de DSports para toda Latinoamérica, canal disponible en la parrilla de DIRECTV, además de su versión de streaming en la plataforma de DGO. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

08:48

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. U. Católica de Ecuador?

El compromiso entre Alianza Lima vs. U. Católica de Ecuador está programado para este miércoles 13 de agosto desde las 7:30 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 9:30 p.m.; mientras que en Venezuela, Chile y Bolivia a las 8:30 p.m.; en México a las 6:30 p.m.; y en España a las 2:30 a.m. del jueves 17.

08:45

El Estadio Alejandro Villanueva será el escenario principal del partido entre Alianza Lima y U. Católica de Ecuador.

08:45

El partido entre Alianza Lima y U. Católica de Ecuador es válido por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025.

08:44

¡Buenos días, lectores de Depor! Bienvenido a este minuto a minuto, donde podrán seguir todas las incidencias del partido entre Alianza Lima y la U. Católica de Ecuador.

