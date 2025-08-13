Copa Sudamericana
Alianza Lima vs. U. Católica EN VIVO: minuto a minuto vía ESPN por internet gratis
Alianza Lima vs. U. Católica de Ecuador juegan EN VIVO y EN DIRECTO, hoy desde las 7:30 p.m. en el Estadio Alejandro Villanueva. Sigue el minuto a minuto en Depor y la transmisión por ESPN (Disney Plus).
El presente de Alianza Lima
Alianza Lima llega a este partido después de vencer por 1-0 a Ayacucho FC, en el duelo válido por la fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Los blanquiazules jugaron este cruce con algunos suplentes, procurando guardar a sus mejores piezas para recibir a la Universidad Católica de Ecuador.