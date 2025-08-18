Alianza Lima vs. U. Católica de Ecuador medirán fuerzas este miércoles 20 de agosto, en el cruce correspondiente a la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. En esta nota conocerás todos los detalles del compromiso a disputarse en el Estadio Olímpico Atahualpa de Quito, donde los íntimos buscarán asegurar su clasificación a los cuartos de final.

Alianza Lima llega a este partido después de vencer por 3-1 a ADT, en el duelo válido por la fecha 6 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Los íntimos fueron muy superiores en Matute y se impusieron con goles de Hernán Barcos, Sergio Peña y Alan Cantero, mientras que los tarmeños descontaron a través de D’Alessandro Montenegro.

Eso sí, es inevitable no mencionar la dura ausencia que tendrán los íntimos por la partida de Erick Noriega, quien en las próximas horas viajará a Brasil para ser nuevo futbolista de Gremio. El conjunto de Porto Alegre puso 2 millones de dólares sobre la mesa y se llevará al volante blanquiazul, lo que llevará a Néstor Gorosito a aplicar algunas variantes en su mediocampo.

“Seguro más adelante voy a volver a Alianza y si me puedo retirar en Alianza sería lindo. Mi familia también estaría contenta. Si tiene que ser así, así va a ser”, dijo Noriega el último domingo, mostrándole su gratitud al club del cual es hincha y donde piensa retirarse en un futuro.

En esa misma línea, se refirió a la despedida que tuvo en Matute, con Guillermo Enrique cargándolo en hombros y recibiendo la ovación de la gente. Asimismo, fue reservado sobre cómo van las negociaciones con Gremio. “Bastante contento de cómo se despidió la gente. Si bien es cierto es real lo de la oferta, pero en estos días se está tomando la decisión. Yo estoy bastante feliz de la oportunidad”, afirmó.

U. Católica de Ecuador, por su parte, llega a este partido después de igualar por 1-1 con Libertad en la LigaPro 2025. Los ecuatorianos cayeron por 2-0 en Matute y buscarán revertir ese resultado para dejar a los íntimos con las manos vacías. Para lograrlo, tendrán que ganar por tres goles de diferencia; si solo lo hacen por dos, llevarán la definición a la tanda de penales.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. U. Católica de Ecuador?

El compromiso entre Alianza Lima vs. U. Católica de Ecuador está programado para este miércoles 20 de agosto desde las 7:30 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 9:30 p.m.; mientras que en Venezuela, Chile y Bolivia a las 8:30 p.m.; en México a las 6:30 p.m.; y en España a las 2:30 a.m. del jueves 21.

¿En qué canales ver Alianza Lima vs. U. Católica de Ecuador?

El partido entre Alianza Lima vs. U. Católica de Ecuador se disputará en el Estadio Olímpico de Atahualpa (Quito, Ecuador), con la transmisión exclusiva de DSports para toda Latinoamérica, canal disponible en la parrilla de DIRECTV, además de su versión de streaming en la plataforma de DGO. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

¿Dónde jugarán Alianza Lima vs. U. Católica de Ecuador?

