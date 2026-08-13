El fichaje de Rodri por el Barcelona atraviesa su momento más delicado. El Manchester City volvió a rechazar este jueves la propuesta azulgrana, que había sido elevada hasta los 60 millones de euros, un 25% más respecto de la primera oferta. La operación, que durante los últimos días parecía encaminada después de que el centrocampista eligiera al Barça por delante del Real Madrid, continúa bloqueada por las diferencias económicas entre ambos clubes.

La segunda negativa del City confirma que el principal problema ya no es la voluntad de Rodri, sino el precio de su salida. El Barcelona había presentado inicialmente una propuesta cercana a los 50 millones de euros fijos más otros 10 millones en variables, pero aquella cantidad fue considerada insuficiente por el conjunto inglés. La respuesta azulgrana fue elevar la parte fija hasta los 60 millones, aunque tampoco consiguió convencer a la directiva de los ‘Citizens’.

La postura de Rodri, en cambio, permanece clara. El internacional español decidió fichar por el Barcelona después de descartar al Real Madrid, pese a que el conjunto blanco también había mostrado interés por incorporarlo. El mediocampista explicó que su elección estuvo relacionada con el estilo de juego del Barça, la herencia futbolística de Pep Guardiola y la relación que mantiene con varios jugadores azulgranas después de compartir vestuario durante años con la Selección española.

El Madrid, de hecho, nunca llegó a presentar una oferta formal al Manchester City. Según AS, los dirigentes madridistas mantuvieron dos conversaciones con el club inglés, pero en ninguna llegaron a negociar cantidades concretas. El escenario cambió cuando Rodri comunicó su preferencia por Barcelona y el Real Madrid entendió que para fichar por la entidad debía existir un convencimiento absoluto por parte del jugador.

Con el camino libre para el Barcelona, Deco consiguió convencer al centrocampista para que apostara por el proyecto azulgrana y posteriormente el futbolista dio su autorización para que comenzaran las negociaciones entre los dos clubes. El Barça consideró entonces que estaba ante una oportunidad de mercado difícil de repetir y decidió realizar un esfuerzo económico importante para intentar llevarse a uno de los mejores mediocentros del mundo.

Rodri tiene contrato con el Manchester City hasta mediados del 2027. (Foto: Getty Images)

Sin embargo, el Manchester City no está dispuesto a facilitar la operación. Según la información publicada este jueves por AS, medios británicos como The Times, Daily Star y Daily Express sitúan en 80 millones de euros el mínimo que exigiría el conjunto inglés para desprenderse de Rodri. La diferencia respecto a los 60 millones que ofrece actualmente el Barcelona es, por tanto, de unos 20 millones.

La posición del City también se explica por el enorme coste que tendría reemplazar al español. El conjunto de Manchester ya incorporó a Elliot Anderson procedente del Nottingham Forest por 135 millones de euros y estaría cerca de cerrar también al marroquí Ayoub Bouaddi, del Lille, por unos 130 millones. Se calcula que el club habría destinado cerca de 270 millones a buscar alternativas para cubrir una eventual salida de Rodri, lo que refuerza su intención de obtener una cantidad elevada por el futbolista.

A pesar del nuevo rechazo, el Barcelona no da por perdida la operación. El club catalán pretende mantener abierta la negociación e intentar que la cifra de 60 millones pueda acercarse a las pretensiones del City mediante variables y otros conceptos incluidos en el acuerdo. Al mismo tiempo, Rodri continúa comprometido con la posibilidad de jugar en el Camp Nou, un factor que puede resultar determinante para que las conversaciones no se rompan definitivamente.

El desenlace podría producirse en las próximas horas o días, especialmente porque Rodri tenía previsto reincorporarse este viernes a la dinámica del Manchester City. Su regreso podría modificarse si las conversaciones avanzan positivamente, por lo que el Barcelona trabaja contrarreloj para intentar alcanzar un punto de encuentro antes de que el jugador vuelva a los entrenamientos del conjunto inglés.

Rodri ganó el último Mundial con España y fue elegido el mejor jugador del torneo por la FIFA. (Foto: Getty Images)

¿Cuánto pide Manchester City por Rodri?

El Manchester City pretende al menos 80 millones de euros para aceptar la salida de Rodri, según las últimas informaciones de medios británicos. El Barcelona, por ahora, ha llegado a 60 millones de euros, por lo que existe una diferencia de aproximadamente 20 millones entre ambas posiciones. El Barça estudia incluir variables para acercarse a las exigencias del club inglés.

¿Por qué Barcelona todavía no puede cerrar el fichaje de Rodri?

El problema es estrictamente económico. Rodri ya eligió al Barcelona por encima del Real Madrid y existe voluntad del futbolista de jugar en el Camp Nou, pero el Manchester City no acepta los 60 millones ofrecidos. El club inglés considera que el valor del centrocampista, su importancia deportiva y el enorme gasto que deberá realizar para reemplazarlo justifican exigir una cantidad cercana a los 80 millones. Por eso, mientras el Barça intenta reducir esa distancia mediante variables, el City mantiene bloqueada la operación.

Rodri dio el visto bueno para que el Barcelona negocie con el Manchester City. (Foto: Getty Images)

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