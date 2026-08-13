Luego del empate por 1-1 frente a Sporting Cristal, en Universitario de Deportes quedó en claro una cosa: no pueden seguir dejando más puntos en el camino si quieren consolidarse como un serio candidato para llevarse el Torneo Clausura y, por ende, seguir soñando con el objetivo del tetracampeonato. En ese sentido, este fin de semana no tienen margen de error en su visita a FC Cajamarca, pues una derrota o un empate significaría alejarse cada vez más de lo más alto de la tabla de posiciones.

Así pues, un fichaje que podría hacer su estreno con la ‘U’ es Piero Quispe, quien hasta el momento no ha podido debutar desde regresó al club tras su paso por el extranjero. Eso sí, a diferencia de la semana pasada, el volante ha entrenado con normalidad con el resto de sus compañeros y, según pudo conocer Depor, ha generado muy buen impresión en el comando técnico de Héctor Cúper.

Todavía es muy pronto para decir que Quispe está para ser titular, pues no disputa un partido oficial desde el 23 de mayo, cuando perdió la final de la Liga de Australia con el Sydney FC a manos del Auckland FC. No obstante, poco a poco va sumando argumentos para ingresar a la convocatoria después de no haber sido tomado en cuenta para el choque con Sporting Cristal.

Piero Quispe firmó con Universitario hasta finales del 2027. (Foto: Universitario)

Ahora que la ‘U’ volvió al 3-5-2, después de que Cúper reculara en su decisión de cambiar el sistema, Quispe podría encajar perfectamente en dicho esquema ya que lo conoce a la perfección: así mostró su mejor versión en el 2023, año en el que salió campeón nacional y terminó siendo vendido a Pumas UNAM. Aunque ahora está lejos de aquel rendimiento, este podría ser un paso clave en su regreso a tienda crema.

Contar con Piero Quispe supone una variante más para el mediocampo de Universitario, pues se trata de un futbolista que, partiendo como interior por izquierda, puede aportar su cambio de ritmo para ir hacia adelante, su capacidad para asociarse y el sacrificio en el retroceso. Pese a que todavía no está al 100%, si Cúper le da el visto bueno podría tener sus primeros minutos en el Estadio Héroes de San Ramón.

Ahora el trabajo del comando técnico está en ordenar sus piezas para armar la lista de convocados, con Quispe con grandes opciones de ser tomado en cuenta. Hay que mencionar a nombres como Edison Flores y Bryan Reyna, quienes quedaron afuera ante Sporting Cristal, o Jorge Gutiérrez, flamante fichaje que, si cuenta con la documentación lista a tiempo, podría ser una alternativa. Todo se definirá en los próximos días.

Héctor Cúper llegó a Universitario tras la salida de Javier Rabanal y el interinato de Jorge Araujo. (Foto: Universitario)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de empatar por 1-1 con Sporting Cristal, Universitario volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite a FC Cajamarca, en el compromiso correspondiente a la fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para el domingo 16 de agosto desde las 3:30 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Héroes de San Ramón.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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