Pese a que Alianza Lima ganó el Torneo Apertura de la Liga 1, y se ubica en la parte alta de la tabla en el Clausura, ha recibido algunas críticas, sobre todo tras el último partido ante Sport Boys, cuyo resultado fue 1-1 en el Estadio Nacional. Uno de los más cuestionados fue Paolo Guerrero, quien no tuvo su mejor presentación con camiseta blanquiazul.

Es más que conocido que el también goleador histórico de la selección peruana tiene un temperamento bastante fuerte y es muy frontal. Al parecer, esta combinación lo llevó a publicar una polémica historia en su cuenta de Instagram, dirigida a sus más serios críticos.

Sobre el particular se pronunció Christian Ramos, mundialista con Perú en 2018. El zaguero del Deportivo Municipal considera que Guerrero se equivoca cuando se sale del plano deportivo y genera confrontación a través de sus cuentas de redes sociales.

“Para mí Paolo se equivocó, porque Paolo es una persona de experiencia, de 42 años, ha jugado en todos lados. Sabe que el hincha es así. Sabe que las redes sociales son así, sabe que de fútbol hablan todos, y él sabe muy bien eso. Caer en eso está mal”, dijo Ramos en el canal de YouTube ‘Todo Good’.

“Paolo tiene que dedicarse a jugar y tratar de hacer goles para que su equipo gane y que él se sienta mejor”, agregó muy enfático el futbolista de 37 años.

Ramos y Guerrero fueron de los líderes más importantes para la clasificación de la selección peruana al Mundial Rusia 2018. (Foto: EFE)

¿Qué escribió Paolo Guerrero?

Si bien la historia en la cuenta del Instagram del jugador no duró muchos minutos, el alcance de fue tal que muchos la replicaron de inmediato, y hasta se animaron a citar a algunos comentaristas deportivos que serían los más aludidos con sus palabras.

“Ahhh listo. Ahora todos son entrenadores, opinan y comentan que partido yo debería jugar. Existe cada personaje que nunca jugó o si jugó fue malísimo y quieren opinar de mi, ya esto cada día está peor. Saquemos a esta gente que no le aporta nada al futbol Peruano, pero yaaaaaa y de pronto las viudas que los pesetean por montar un video en redes a querer desestabilizar. Contra todos”, escribió Guerrero.

Fuera de este tema, del que no se ha pronunciado más, el experimentado futbolista ahora se enfoca en lo que será el prpoximo partido de Alianza Lima ante UTC de Cajamarca, el sábado 15 de agosto desde las 7:30p.m. en el estadio Alejandro Villanueva de Matute.

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