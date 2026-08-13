El último miércoles, Universitario de Deportes anunció el fichaje de Jorge Gutiérrez, lateral panameño que llega a préstamo desde Deportivo La Guaira y que se suma al plantel de Héctor Cúper con el objetivo de seguir en la lucha por el tetracampeonato. Sin embargo, horas más tarde, se pudo conocer que su representante está analizando tomar acciones legales al argumentar que el futbolista de 27 años no actuó éticamente durante las negociaciones para su cesión al conjunto crema, al haber quedado al margen en el proceso.

Se trata de José Luis Pico, agente venezolano que se presentó en el programa de Exitosa Deportes como el representante de Jorge Gutiérrez. Según su versión, el jugador fue coaccionado para firmar por Universitario antes de que las tratativas pasaran por él. Asimismo, apuntó a que desde la institución merengue no lo reconocieron como parte de las conversaciones.

“Primero aclarar, yo soy el agente oficial del jugador ante FIFA. Nosotros pensamos que el jugador fue manipulado y coaccionado por personas externas. La directiva de la ‘U’ no nos reconoció. Actuaron de mala manera. De nuestra parte estaba toda la disposición en que Jorge Gutiérrez fuera el fútbol peruano. Sabíamos que era un paso importante en su carrera”, señaló Pico.

El agente explicó que en todo momento le hizo saber a Universitario su predisposición para negociar por Jorge Gutiérrez, pero hubo una repuesta negativa del otro lado. Por consiguiente, posteriormente se enteró que el club negoció directamente con Deportivo La Guaira para conseguir el préstamo del panameño. Como se sabe, la cesión es hasta finales del 2026 con una opción de compra.

“Se lo hicimos saber a la ‘U’. Estuvimos durante todos los rumores que venían a lo largo de estas semanas. También entendíamos que Jorge no era la opción A para la ‘U’. Eran unos jugadores argentinos y a medida que se fueron cayendo fueron por Jorge. Sin embargo, solamente esperábamos que el jugador llegara a la oferta para discutir nosotros los valores con la ‘U’, pero la ‘U’ se negó”, comentó.

José Luis Pico sostuvo que si Gutiérrez no responde a la notificación que le llegará, procederá a demandarlo ante la FIFA. “De no recibir respuesta será demandado ante FIFA. Me parece sorprendente que Jorge, hasta ayer teníamos excelente relación, había una relación de confianza. El salario por el que va el jugador me parece un salario bajo. El jugador termina aceptando porque fue manipulado”, culminó.

El pase de Jorge Gutiérrez le pertenece a Deportivo La Guaira y Universitario tiene una opción de compra. (Foto: Universitario)

Como era de esperarse, en Universitario no se quedaron con los brazos cruzados tras las declaraciones del venezolano y rápidamente respondieron a través de su gerente legal. Adrián Gilabert, en diálogo con el programa Modo Fútbol, primero defendió al club señalando que siempre actuaron de buena manera al negociar directamente con Deportivo La Guaira, institución dueña del pase de Jorge Gutiérrez.

“En principio, Universitario ha actuado éticamente. Universitario presenta primero al oferta al club, porque entendemos que un jugador es un activo de una institución y corresponde preguntar si existe la disposición para ver si el jugador puede a ir a otro club. Una vez que dan el ok, pasan a hablar con el jugador, eso es lo que hizo Universitario”, relató.

En esa misma línea, Gilabert dejó en claro que no están obligados a tratar primero con el agente del futbolista, pues así lo establece el reglamento de la FIFA. “Universitario actúa de manera correcta, no hay ningún tema que no sea ético como ha manifestado el representante. Al margen de lo que fuese, lo dice el reglamento, el jugador puede negociar con otro club directamente. No existe intermediación”, acotó.

En defensa de Universitario, el gerente legal reveló que tomarán acciones en contra de José Luis Pico por haberse referido al club en medio de un conflicto en donde no tienen nada que ver. “Entiendo que hay un tema comercial, o económico, pero este representante ha hablado de Universitario seguramente para hacerse conocido. El club va a proceder legalmente contra el representante porque de ninguna manera vamos a permitir que se exprese así de Universitario”, sostuvo.

“Todas las contrataciones que son de Universitario, están sujetas a una reserva contractual, por lo tanto, yo no podría revelar quiénes participan en una negociación. El club tiene toda la libertad para escuchar y presentar propuestas, no existe un impedimento. Por ahí viene la inexactitud de este representante, comienza a tirar nombres que no tienen que ver en la negociación”, aseveró.

Adrián Gilabert es el gerente legal de Universitario. (Foto: Universitario)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de empatar por 1-1 con Sporting Cristal, Universitario volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite a FC Cajamarca, en el compromiso correspondiente a la fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para el domingo 16 de agosto desde las 3:30 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Héroes de San Ramón.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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