Alianza Lima tendrá una motivación adicional este sábado 12 de septiembre cuando reciba a Universitario de Deportes por la fecha 9 del Torneo Clausura 2026. Más allá de los tres puntos y de la importancia del partido para sus aspiraciones en el campeonato, el cuadro blanquiazul buscará ponerle fin a una racha negativa que se mantiene desde 2023. El clásico del fútbol peruano llegará a su edición 303 en partidos oficiales y tendrá como escenario el Estadio Alejandro Villanueva.

La última victoria de Alianza Lima frente a su eterno rival ocurrió el 19 de febrero de 2023. Aquella noche, en el Estadio Monumental, los íntimos se impusieron por 2-1 con goles de Pablo Sabbag y Gabriel Costa, mientras que Luis Urruti descontó para Universitario. El equipo dirigido en ese entonces por Guillermo ‘Chicho’ Salas terminó quedándose con el Torneo Apertura, mientras que los cremas iniciaron posteriormente el camino que los llevaría a conquistar el título de la mano de Jorge Fossati, tras la salida de Carlos Compagnucci.

Desde aquel triunfo, Alianza Lima no ha vuelto a celebrar ante Universitario en un partido oficial. En los ocho enfrentamientos posteriores entre ambos equipos, la ‘U’ consiguió tres victorias y se registraron cinco empates, una tendencia que evidencia el dominio crema en los últimos años. El antecedente más reciente tampoco favorece a los victorianos: por el Apertura 2026, los de Ate ganaron por 1-0 en el Monumental con gol de Martín Pérez Guedes.

La seguidilla incluye duelos particularmente dolorosos para Alianza Lima. En el Clausura 2023, ambos igualaron por 0-0 en Matute y, meses después, se enfrentaron en la definición del campeonato. En aquellas dos finales, Universitario empató por 1-1 en el primer partido y ganó por 2-0 en la vuelta disputada en el Estadio Alejandro Villanueva, resultado que le permitió consagrarse campeón nacional dando la vuelta olímpica en el recordado apagón en Matute.

La última vez que Alianza Lima venció a Universitario fue por el Torneo Apertura 2023. (Foto: GEC)

La seguidilla incluye duelos particularmente dolorosos para Alianza Lima. En el Clausura 2023, ambos igualaron por 0-0 en Matute y, meses después, se enfrentaron en la definición del campeonato. En aquellas dos finales, Universitario empató por 1-1 en el primer partido y ganó por 2-0 en la vuelta disputada en el Estadio Alejandro Villanueva, resultado que le permitió consagrarse campeón nacional dando la vuelta olímpica en el recordado apagón en Matute.

El equipo crema también logró imponerse en los dos clásicos disputados durante 2024. Primero venció por 1-0 a Alianza Lima en Matute en febrero y posteriormente se impuso por 2-1 en el Monumental, en julio. Ya en 2025, la tendencia cambió parcialmente, aunque sin victoria blanquiazul: los dos encuentros terminaron empatados, 1-1 en el Apertura y 0-0 en el Clausura.

Existe, además, una deuda todavía más prolongada para Alianza Lima cuando juega específicamente como local. Para encontrar la última victoria blanquiazul sobre Universitario en Matute hay que remontarse hasta el 3 de noviembre de 2018. Ese día, ganaron por 2-1 con anotaciones de Gonzalo Godoy y Mauricio Affonso, un año en el que terminarían quedando subcampeones tras perder la final a manos de Sporting Cristal.

Por eso, el clásico de este fin de semana representa una oportunidad para cortar dos estadísticas al mismo tiempo. Alianza Lima no solo intentará conseguir su primer triunfo frente a Universitario desde febrero de 2023, sino que también buscará volver a imponerse ante los cremas en su propia casa después de casi ocho años. La presión será importante para un conjunto que necesita hacerse fuerte de local en la segunda parte de la temporada.

El contexto competitivo también eleva la importancia del encuentro. El clásico será uno de los partidos centrales de la novena jornada del Torneo Clausura y ambos equipos llegan con la necesidad de sumar para no perder terreno en la pelea por el campeonato: el que gane dará un golpe sobre la mesa en al disputa por el segundo certamen de la temporada.

Universitario venció por 1-0 a Alianza Lima en el clásico del Torneo Apertura 2026. (Foto: Liga 1)

¿Cuándo jugarán Alianza Lima vs. Universitario?

Alianza Lima vs. Universitario se enfrentarán este sábado 12 de septiembre por la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El encuentro, que se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva, está programado para las 8:00 p.m. en horario de Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, y siete horas más en España.

¿En qué canales ver el Alianza Lima vs. Universitario?

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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