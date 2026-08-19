A poco para entrar a la sexta jornada del Torneo Clausura, en las últimas horas se confirmó que en Alianza Lima están avanzando en la contratación de Fernando Pacheco como una alternativa más en ofensiva. Tras recibir el visto bueno de Pablo Guede, el delantero nacional llegaría como jugador libre tras su último paso por el Hapoel Ironi Kiryat Shmona de la Primera División de Israel. Sin embargo también se conoció que hay otro club de la Liga 1 que está tras sus pasos y podría ser una piedra en el camino para el conjunto blanquiazul.

Según confirmaron en L1 Radio, Sport Boys también quiere hacerse con los servicios de Fernando Pacheco. Aunque parten en desventaja en las negociaciones, todo podría pasar en las próximas horas. El mayor inconveniente es que hasta el momento la ‘Misilera’ no ha dado un paso decisivo en las tratativas, a diferencia de Alianza Lima que ya hizo una oferta formal al entorno del futbolista.

Debido a que Pacheco quedó como agente libre tras rescindir su vínculo contractual con el Hapoel Ironi Kiryat Shmona, todo se pone más favorable a los intereses del conjunto íntimo –si bien ya se cerró el libro de pases, los clubes pueden fichar a futbolistas que estén libres hasta la fecha 12 del Clausura–. Así pues, queda en manos del delantero ver el panorama completo y analizar cuál es el club que mejor encaja en sus aspiraciones para lo que resta de esta temporada.

Ir a Alianza Lima significaría partir en desventaja frente a los titulares que se han consolidado en la delantera establecida por Pablo Guede, por lo que tendría aceptar ser una pieza de recambio para, con minutos en cancha, buscar convencer al argentino de que puede serle útil siendo inicialista. En Sport Boys, por su parte, es casi un hecho que tendría más chances de arrancar.

Fernando Pacheco tendrá que decidir entre Alianza Lima y Sport Boys. (Foto: Getty Images)

Por otro lado, si bien en la ‘Misilera’ quieren apostar al todo o nada para llegar bien armados a su centenario en el 2027, lo cierto es que administrativamente no están pasando por un buen momento, pues existe una sanción pendiente de quita de dos puntos que podría hacerse efectiva en cualquier momento –sumaría cuatro puntos perdidos en mesa–. Esto, por su puesto, podría ser un detalle a tomar en cuenta por el futbolista de 27 años.

Estas conversaciones con Alianza Lima se dan en medio del revuelo que generó la confirmación de que Kevin Quevedo no volverá a ser tomado en cuenta por el comando técnico, una información que fue refrendada por el propio Pablo Guede en su última conferencia de prensa, luego del 1-0 sobre UTC en Matute. Con un hombre menos en ataque, en La Victoria fueron en busca de una pieza que pudiera encajar en esa posición.

De concretarse la llegada de Fernando Pacheco a Alianza Lima, Guede sumará a un hombre más que puede jugar por fuera o como segundo delantero, entendiendo que su rol será más secundario a raíz de la titularidad de piezas como Eryc Castillo o Federico Girotti; hasta el mismo Paolo Guerrero, pues si bien fue suplente ante UTC, sigue estando dentro de los hombres claves para el entrenador argentino.

Esto también significaría el retorno del cañetano al fútbol peruano, luego de su salida de Sporting Cristal a finales del 2025 para luego marcharse a Israel, donde terminó coincidiendo con Adrián Ugarriza en el Hapoel Ironi Kiryat Shmona. En su último año en el conjunto cervecero, ‘Fer’ marcó dos goles y sirvió dos asistencias. ¿Su carrera tomará un nuevo impulso llegando a la institución blanquiazul? Pronto lo averiguaremos.

Fernando Pacheco volvería al fútbol peruano tras su último paso por Sporting Cristal en el 2025. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de su última victoria por 1-0 sobre UTC, Alianza Lima volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite a Melgar, en el compromiso correspondiente a la fecha 6 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para el domingo 23 de agosto desde las 3:30 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Monumental de la UNSA.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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