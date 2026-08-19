El último fin de semana, además de hablarse del triunfo de Alianza Lima sobre UTC (1-0), el cual supuso retomar el liderato del Torneo Clausura, también se habló de Kevin Quevedo tras las declaraciones de Pablo Guede. El entrenador argentino, al ser consultado por el delantero, fue tajante y confirmó lo que hasta ese entonces era un secreto a voces: “Se las dije a él en la cara (las razones). Como saben, lo que yo hablo con los jugadores queda ahí... Pero es verdad que no cuento con él”.

Con esto se desveló el misterio de por qué no venía jugando en lo que va del Torneo Clausura, sin haber disputado un solo minuto en las cinco primeras fechas. En medio de esto, se supo además que el delantero cometió algunas faltas que no fueron pasadas por alto por el comando técnico: no cumplió con una petición importante previo a la pretemporada para la segunda parte del año; no se disculpó por eso; no llegó físicamente bien a los entrenamientos; y tácticamente no responde a las exigencias del entrenador.

Tras conocerse todo esto, con la incertidumbre de lo que pasará con Kevin Quevedo de aquí hasta diciembre –tiene contrato hasta finales del 2027–, un extécnico suyo habló sobre lo que viene atravesando por estos días en Alianza Lima. Se trata de Jorge Célico, quien lo dirigió en Deportivo Garcilaso en el 2023 y luego en la Universidad Católica de Ecuador durante el 2024, antes de regresar al Perú a mediados de aquella temporada.

“Como persona, excelente, un chico absolutamente querible, muy buen pibe. Como jugador, el hecho de haberlo traído a Ecuador a un jugador como él te habla claramente de cuál es mi concepto sobre él, un jugador desequilibrante, trabaja muy bien”, afirmó en una reciente entrevista con el programa Fútbol Satélite.

En esa misma línea, el nacido en Buenos Aires afirmó sentirse sorprendido por la inactividad que viene teniendo el delantero, pues lo definió como un futbolista desequilibrante y capaz de resolver los partidos por sí solo. “Claro que me sorprende porque es un jugador desequilibrante, un jugador que ha definido partidos por él solo”, agregó.

Jorge Célico dirigió a Kevin Quevedo en Deportivo Garcilaso y la Universidad Católica de Ecuador. (Foto: EFE)

Al ser consultado sobre la decisión radical que ha tomado Pablo Guede, Célico prefirió no meterse en medidas que no le competen, pues no conoce a profundidad lo que se vive en la interna de Alianza Lima. “Son las opiniones de los técnicos, ahí no me puedo meter. No sé si habrá pasado algo o no, pero me parece que es una pena prescindir de un jugador de esa característica”, añadió.

“Acá en Quito se alojó en un departamento, increíblemente al lado de un familiar de mi esposa. Increíblemente, mirá cómo son las cosas de la vida. A raíz de eso, nosotros teníamos información de los movimientos de Kevin, sin querer meternos en la vida de él. Fue una cosa rarísima. ¿Y por qué te cuento esto? Porque tanto dentro del campo de juego como fuera del campo de juego, su comportamiento fue impecable. Acá dejó una muy buena imagen”, apuntó, recordando los días en que trabajaron juntos en Ecuador.

Ahondando más sobre las medidas tomadas en Alianza Lima, el estratega argentino recordó que con Néstor Gorosito, quien estuvo en tienda íntima antes de la llegada de Pablo Guede, Kevin Quevedo sí estaba siendo tomado en cuenta; de ahí más, remarcó que desconoce lo que pudo haber pasado a lo largo de esta temporada. “La verdad que yo te puedo hablar por mí, qué sé yo. Con (Néstor) Gorosito veía que jugaba. Si en algún momento tuvo algún problema, no lo sé”, aseveró.

“Me llama la atención, increíblemente. Lo que te puedo decir es que es un chico que necesita un apoyo también emocional, que se necesita sentir respaldado; no cuestionado, no observado, no vigilado”, explicó, dejando en claro su punto de vista sobre que, más allá de las condiciones futbolísticas que pueda tener Quevedo, el entrenador que lo dirija debe respaldarlo antes que cuestionarlo.

Por último, Célico habló de cómo los jugadores quedan expuestos públicamente cuando los entrenadores revelan este tipo de situaciones, mostrándose en contra de cómo Guede manejó este asunto. “Este tipo de exposiciones que a veces los entrenadores hacemos, yo no estoy de acuerdo. He tenido una cantidad enorme de discusiones o de afrentas con algún futbolista y siempre pasa lo mismo. Jugadores que no juegan o que no tienen tanto ritmo, que no entrenan correcto. Pero de ahí a salir a exponerlo públicamente, yo no lo he hecho jamás”, puntualizó.

Kevin Quevedo tiene contrato con Alianza Lima hasta finales del 2027. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de su última victoria por 1-0 sobre UTC, Alianza Lima volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite a Melgar, en el compromiso correspondiente a la fecha 6 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para el domingo 23 de agosto desde las 3:30 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Monumental de la UNSA.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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