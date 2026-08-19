Universitario de Deportes se volvió a meter en la pelea por el Torneo Clausura luego de su última victoria por 3-2 sobre FC Cajamarca, ubicándose quinto en la tabla de posiciones, a un solo punto de Alianza Lima, líder con 11 unidades. En medio de este pequeño repunte a puertas de entrar a la sexta jornada del campeonato, Piero Quispe pudo hacer su reestreno oficial tras su regreso al fútbol peruano, sumando minutos claves en suelo cajamarquino. Aunque todavía se nota que no está al 100%, regaló unos chispazos que ya comienzan a ilusionar a la hinchada crema.

En diálogo con Universitario TV, el volante habló de las ganas que tenía de regresar a la ‘U’ y por qué no fue difícil decidir retornar después de tres temporadas en el exterior. Ahora que ya está en el club –firmó hasta finales del 2027–, es consciente que los fanáticos esperan que vuelva a mostrar aquella versión del 2023 que los sacó campeones nacionales.

“Como siempre lo digo, la ‘U’ para mí es algo importante porque yo llegué acá a los 15 años y ellos me ayudaron mucho en todo aspecto. Estoy muy agradecido con la ‘U’ y tenía tantas ganas de volver y, gracias a Dios, con mi familia y mi señora tomé esta decisión y ahora quiero dar lo mejor de mí”, apuntó.

Más allá de sentirse presionado por las expectativas generadas en la gente, Piero Quispe está tranquilo porque está en un lugar donde siempre se sintió cómodo. “Más que una presión, yo creo que es una motivación muy bonita. Mi familia es de la ‘U’ desde siempre, entonces es una motivación para mí. Con cada mensaje me motivaban y estoy motivado de hacer las cosas bien y de poder ayudar al grupo”, agregó.

Piero Quispe firmó por Universitario hasta finales del 2027. (Foto: Luis Padilla)

Quispe hizo un breve repaso a su estadía en el exterior, donde primero pasó por Pumas UNAM de México y luego dio un salto a una liga exótica como la Australia, donde estuvo cerca de salir campeón con el Sydney FC –perdió la final frente al Auckland FC–. El mediocampista valoró esos tres años en el extranjero y sostuvo que eso le ha permitido llegar con más experiencia para aportar su fútbol al objetivo que se ha trazado Universitario para este año: el tetracampeonato.

“Fue una experiencia bonita. Después de tres años he regresado con mucha más experiencia. Jugar en el extranjero es difícil, pero vengo acá con otra mentalidad, con muchas ganas de poder mostrar de lo que estoy hecho y mi meta es de nuevo salir. Voy a dar todo de mí, voy a poder entrenar de la mejor manera y jugar primero. Vengo con mucha ilusión de hacer las cosas bien acá”, acotó.

Sobre la competencia interna por un lugar en el centro del campo, opinó: “Hay una competencia sana, hay muy buenos jugadores. Creo que hemos creado un grupo muy fuerte. Cualquiera puede jugar de titular. Estamos a la disposición del profe. Yo también voy a trabajar para poder estar a disposición del profe primero”.

Finalmente, Quispe le dio importancia a la unión que hay en la interna de Universitario y como eso les ha permitido sentirse fuertes en esta recta de la temporada. “Es un grupo bastante unido, como yo lo dejé, igual así el grupo está bien unido y yo creo que eso es lo primordial para así afrontar los partidos y lograr el objetivo que todos queremos que es a fin de año”, aseveró.

Piero Quispe salió campeón nacional con Universitario en la Liga 1 2023. (Foto: Universitario)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de su última victoria por 3-2 sobre FC Cajamarca, Universitario volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a Los Chankas, en el compromiso correspondiente a la fecha 6 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para el domingo 23 de agosto desde las 6:30 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Monumental.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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