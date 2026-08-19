Ingresando en una recta clave del Torneo Clausura, en Universitario de Deportes no solo vienen trabajando para despuntar en el campeonato y arrebatarle el liderato a Alianza Lima, sino también en la conformación del plantel para la próxima temporada. En ese sentido, en las últimas horas se conoció que todo está encaminado para que cierren la extensión del contrato de Jairo Concha, una pieza clave dentro del esquema de Héctor Cúper y que desde que llegó al club salió campeón nacional en dos oportunidades.

Según la información de L1 Radio, Universitario va avanzando de manera positiva con la renovación de Jairo Concha, precisamente meses después de que se rumoreara su posible venta al extranjero, algo que finalmente no se terminó dando. En ese sentido, solo es cuestión de que las partes lleguen a un entendimiento para que el nuevo contrato finalice recién en diciembre del 2029; es decir, firmaría por tres años más.

De esta manera, el mediocampista le seguirá los a Alex Valera y Andy Polo, quienes ya llegaron un entendimiento en la interna y extenderán su estadía en Ate hasta finales del 2029. Con esto, en Universitario quieren asegurar la columna vertebral del equipo y a partir de ahí trabajar en los fichajes que podrían llegar para la próxima campaña, sin que eso signifique descuidar lo que vienen haciendo en este segundo semestre del 2026.

Jairo Concha tiene contrato con Universitario hasta finales del 2026. (Foto: Universitario)

Recordemos que en su momento esta renovación se dilató debido a que la agencia que representa a Concha le estaba buscando una chance fuera del Perú. Como esta no llegó, desde la ‘U’ fueron en claros en establecer una fecha límite para que el volante tome una determinación, pues estaban en pleno derecho de hacer uso de su cláusula de renovación automática.

Jairo Concha está disputando su tercera temporada en la ‘U’, luego de salir de Alianza Lima y llegar a Ate para afrontar la temporada 2024. En el tiempo que lleva en la institución merengue, el futbolista de 27 años ha ganado dos títulos de la Liga 1, además de registrar 12 goles y 24 asistencias en 106 partidos disputados, contabilizando todas las competiciones que afrontó.

Por otra parte, Héctor Cúper continúa ultimando detalles para armar la alineación titular que parará este fin de semana frente a Los Chankas. Todo hace indicar que sostendrá la misma oncena que mandó en el 3-2 sobre FC Cajamarca, con el ingreso de Williams Riveros por el suspendido Ánderson Santamaría. Esto quiere decir que, pese que se pensaba que Piero Quispe tomaría su lugar, Concha seguirá arrancando como uno de los volantes interiores del 3-5-2.

Jairo Concha tiene dos títulos nacionales con Universitario. (Foto: Universitario)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de su última victoria por 3-2 sobre FC Cajamarca, Universitario volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a Los Chankas, en el compromiso correspondiente a la fecha 6 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para el domingo 23 de agosto desde las 6:30 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Monumental.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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