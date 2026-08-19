Después de vencer por 3-2 a FC Cajamarca, cierta calma volvió a Universitario de Deportes en esta etapa del Torneo Clausura, pues con 10 puntos están a solo uno de Alianza Lima en la tabla de posiciones, líder con 11 unidades. Así pues, sabiendo que el próximo encuentro será en casa y frente a Los Chankas, en tienda crema saben que no pueden volver a fallar como lo hicieron contra Sporting Cristal hace dos semanas, donde no pudieron imponerse en el Estadio Monumental cuando parecía que tenían todo a favor para conseguirlo.

En ese sentido, Héctor Cúper viene ultimando detalles de la formación que parará este domingo 23 de agosto contra el conjunto andahuaylino, buscando minimizar los errores y acentuar las fortalezas que han mostrado sus dirigidos en las jornadas recientes. Un detalle clave es que mantendrá el 3-5-2 como sistema base, tal como lo viene haciendo desde el compromiso frente a Sporting Cristal.

Aunque el argentino intentó implementar su idea de juego con una línea de cuatro, algo que en la ‘U’ no se veía desde comienzos del 2023, antes de la llegada de Jorge Fossati, no le resultó. No era muy difícil darse cuenta de la incomodidad de los futbolistas dentro del campo, moviéndose por sectores donde no se sentían libres y con un esquema que limitaba sus virtudes.

Héctor Cúper volvió al 3-5-2 tras haber probado un equipo con línea de cuatro. (Foto: GEC)

Ahora que volvieron al 3-5-2, con una conversación previa entre los futbolistas y el comando técnico, se puede ver un Universitario más compacto al defender y con elementos más libres a la hora de atacar. El funcionamiento colectivo sigue estando lejos de la mejor versión del equipo que salió tricampeón, pero al menos hay un avance respecto a lo que mostraron en los primeros partidos del Torneo Clausura.

De esta manera, Héctor Cúper planea utilizar la misma formación que paró el fin de semana pasado ante FC Cajamarca, buscando consolidar una oncena base y a partir de ahí ir realizando algunas modificaciones si es que el contexto lo pide. Eso sí, mandará al ruedo a Williams Riveros en lugar de Ánderson Santamaría, quien está sancionado tras ver la tarjeta roja contra los cajamarquinos.

Así pues, Universitario iría con la siguiente alineación contra Los Chankas: Diego Romero en la portería; Caín Fara, Williams Riveros y Matías Di Benedetto en la línea de tres; Andy Polo y César Inga como carrileros; Adrián Quiroz, Juan Manuel Requena y Jairo Concha en el mediocampo; mientras que Alex Valera y Gianluca Lapadula seguirán compartiendo labores en todo el frente de ataque. ¿Será suficiente para doblegar a los ‘Guerreros’?

Gianluca Lapadula se mantendrá como titular ante Los Chankas. (Foto: Luis Padilla)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de su última victoria por 3-2 sobre FC Cajamarca, Universitario volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a Los Chankas, en el compromiso correspondiente a la fecha 6 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para el domingo 23 de agosto desde las 6:30 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Monumental.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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