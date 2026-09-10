Nike y Alianza Lima presentan la nueva camiseta del club para el mes morado, una pieza que vuelve a conectar al equipo con una de las expresiones culturales más reconocidas del Perú y con una tradición que forma parte de su identidad desde 1971.

Este año, la camiseta llega en un momento especialmente significativo: Alianza Lima celebra 125 años de historia y 55 años desde que vistió de morado por primera vez. Con el mensaje “Devotos de La Victoria”, el club presentó a su hinchada la nueva indumentaria que vestirá durante todo el mes de octubre.

Bajo este concepto, la campaña reconoce a las generaciones que han sostenido la historia, los valores y las tradiciones del club, y a quienes continúan llevándolos hacia el futuro. La comunicación oficial de la camiseta remarca aquello que significa creer y sentir los colores del club.

La nueva equipación presenta una base en morado profundo, acompañada por tonalidades más claras en el cuello redondo y los puños. El escudo de Alianza Lima y el Swoosh de Nike aparecen en dorado, un tratamiento conmemorativo que realza los símbolos principales de la camiseta y aporta un contraste distintivo sobre la paleta morada.

Así luce la blanquimorada de Alianza Lima para la temporada 2026. (Foto: Alianza Lima)

El orgullo también vive en los detalles. La prenda incorpora, en la parte interna del cuello, un elemento vinculado al nombre y la identidad de Alianza Lima: una forma de recordar que el sentimiento por el club no solo se muestra hacia afuera, sino que también se lleva desde adentro.

Diseñada para acompañar tanto el juego como la vida cotidiana, la camiseta incorpora tecnología Nike Dri-FIT, que ayuda a alejar el sudor de la piel para brindar una sensación de mayor comodidad durante la actividad física.

La nueva tercera camiseta de Alianza Lima estará disponible desde hoy en Nike.com.pe y tiendas Nike. Una nueva expresión de una tradición que cada octubre vuelve a unir cultura, historia y orgullo blanquiazul.

Así luce la blanquimorada de Alianza Lima para la temporada 2026. (Foto: Alianza Lima)

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