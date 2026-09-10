Luego de empatar por 1-1 con Juan Pablo II College en Chongoyape, Alianza Lima no tiene margen de error para afrontar el clásico de este fin de semana ante Universitario de Deportes. No solo por jugar en el Estadio Alejandro Villanueva con el aliento de su hinchada, sino también por la necesidad de dar un golpe sobre la mesa en la lucha por el Torneo Clausura y sacudirse de la racha de tres partidos al hilo sin conocer triunfo alguno.

En medio de esto, una duda empezó a tejerse en La Victoria: ¿qué tan probable es que Kevin Quevedo vuelva a salir en la lista de convocados y de esa manera aparecer como una opción frente a Universitario? Recordemos que hasta hace no mucho, al delantero le comunicaron que sería tomado en cuenta por el comando técnico a raíz de una decisión exclusiva de Pablo Guede, por lo que era casi improbable que volviera a jugar con Alianza Lima.

Sin embargo, Quevedo, que en un principio no había tenido comunicación con sus compañeros y Guede para disculparse por las faltas que provocaron su separación, rompió el hielo e hizo un mea culpa en la interna. Así, según se pudo conocer recientemente, retomó los entrenamientos con normalidad para recuperar el tiempo perdido y ponerse en forma para tentar la chance de debutar en el Torneo Clausura.

Kevin Quevedo no ha sumado minutos con Alianza Lima en el Torneo Clausura 2026. (Foto: Alianza Lima)

Kevin Quevedo no sale en lista desde el 31 de mayo cuando se quedó en el banco en el empate por 1-1 con FC Cajamarca, mientras que no disputa un partido oficial el 9 del mismo mes cuando ingresó en la etapa complementaria del 1-1 frente a Sporting Cristal, ambos cruces por el Torneo Apertura. Con este panorama de por medio, todo se esclarecerá con el correr de los días.

Según informaron en el programa Modo Fútbol, Pablo Guede todavía no ha decidido si incluirlo o no en la lista de buena fe para afrontar el clásico. Esto quiere decir que la determinación final la tomará a pocas horas de dar a conocer su lista de convocados. Si es que finalmente Quevedo vuelve a quedar al margen, lo más seguro es que recién retome minutos luego de la fecha FIFA.

Como se sabe, el Torneo Clausura entrará en un breve receso por los amistosos de la Selección Peruana, tiempo que Kevin Quevedo aprovechará para ponerse a punto y estar listo para cuando Guede decida considerarlo como una variante ofensiva. Hay que señalar que el atacante de 29 años todavía tiene contrato con los íntimos hasta finales del 2027.

Kevin Quevedo tiene contrato con Alianza Lima hasta finales del 2027. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo jugarán Alianza Lima vs. Universitario?

Alianza Lima vs. Universitario se enfrentarán este sábado 12 de septiembre por la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El encuentro, que se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva, está programado para las 8:00 p.m. en horario de Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, y siete horas más en España.

¿En qué canales ver el Alianza Lima vs. Universitario?

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

TE PUEDE INTERESAR