César Vallejo vs. Always Ready se enfrentan por fecha 3 de la fase de grupos en la presente edición de la Copa Sudamericana, en compromiso programado para el jueves 25 de abril desde las 7:00 p.m. (horario peruano) y que se disputará en el Estadio Municipal de El Alto, Bolivia. En esta nota, conocerás los canales de transmisión, la programación según la zona horaria de diversos países y todos los detalles para que puedas vivir este encuentro desde la comodidad de tu casa.

Los trujillanos son conscientes de que, para avanzar a la siguiente ronda del certamen continental, deberán recuperar los puntos dejados en el camino, por lo que será clave que puedan sacar un resultado importante en una de las plazas más complicadas de la competencia, ubicada a más de cuatro mil metros sobre el nivel del mar.

César Vallejo vs. Always Ready ya disputaron -al menos- dos partidos en la fase de grupos de la Copa Sudamericana, por lo que ambos son más que conscientes de que necesitan sumar, en el recinto de El Alto, para aferrarse a la ilusión de meterse en los octavos de final del torneo.

Es preciso señalar que los de Trujillo no llegan con el cartel de favoritos a esta partido, a pesar de que en la única vez que midieron fuerzas con un elenco del país altiplánico (Universitario de Sucre, en la Copa Sudamericana de 2024), empataron de visitantes y, de locales, pudieron sacar su encuentro adelante.

Sin embargo, en César Vallejo saben muy bien que este partido contra Always Ready será más que diferente, ya que los blanquirrojos se hacen muy fuertes en casa, habiendo ya goleado a otro equipo peruano (Sporting Cristal) en la fase previa de Copa Libertadores, propinándole un claro 6-1.

¿A qué hora juegan César Vallejo vs. Always Ready?

El partido entre César Vallejo vs. Always Ready está programado para este jueves 25 de abril desde las 7:00 p.m. según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil el duelo comenzará a las 9:00 p.m., en Venezuela y Bolivia a las 8:00 p.m., en México a las 6:00 p.m., mientras que en España a las 12:00 a.m. del viernes 26.

¿En qué canal ver César Vallejo vs. Always Ready?

El compromiso entre César Vallejo vs. Always Ready por la fecha 3 de la Copa Sudamericana se disputará en el Estadio Municipal de El Alto, y será transmitido para toda Latinoamérica por la señal exclusiva de ESPN, además de su versión de streaming a través de Star Plus, canales que encontrarás en la parrilla de Movistar TV, DirecTV y Claro TV.

Además de ello, Depor.com te brinda una amplia cobertura del encuentro, como ya es costumbre, en la que pondrá a tu disposición todos los detalles de la previa, el minuto a minuto y el post partido, con las declaraciones de las protagonistas del choque.

¿Dónde jugarán César Vallejo vs. Always Ready?





