César Vallejo vs. DIM se enfrentan, este miércoles, EN VIVO y EN DIRECTO por la segunda jornada de la fase de grupos de la Copa Sudamericana -desde el estadio Atanasio Girardot de Medellín, Colombia- en un encuentro que promete muchas emociones y ocasiones de marcar en ambas porterías, debido a las propuestas que suelen presentar los peruanos y colombianos en sus compromisos completados a lo largo de la presente temporada.

Ninguno de los equipos pudo ganar en sus respectivas presentaciones, ya que los ‘Poetas’ perdieron por 1-0 ante Defensa y Justicia de Argentina, mientras que los colombianos no la pasaron bien en el estadio Municipal de El Alto, cayendo por 2-0 ante Always Ready.

César Vallejo vs. DIM está programado para este miércoles a las 9:00 de la noche (hora peruana y ecuatoriana) y será transmitido por la señal de ESPN y Star Plus canales que se emite por la señal de Movistar TV, Claro TV y DIRECTV. Asimismo, recomendamos no sintonizar Futbol Libre, señal de internet pirata.

Historial entre César Vallejo vs. DIM

Cabe resaltar que es la primera vez que César Vallejo vs. DIM se enfrentarán por la Copa Sudamericana, por lo que ambas escuadras saldrán con todo en búsqueda del triunfo que les permita iniciar con el pie derecho el historial deportivo entre ambas instituciones en este tipo de competencias.

¿Cómo llegan César Vallejo vs. DIM?

César Vallejo llega a este encuentro en el antepenúltimo lugar de la Liga 1 Te Apuesto, con ocho puntos, luego de cosechar un triunfo, cinco empates y cuatro derrotas a lo largo de los diez encuentros disputados en Torneo Apertura, quedando muy relegado en la pelea por los primeros puestos.

El cuadro de DIM, por su parte, se ubica en la decimosegunda casilla del torneo de Primera División de Colombia con 19 puntos, producto de cinco victorias, cuatro igualdades y seis caídas en lo que va de disputado del campeonato. Además, su último encuentro lo empató 2-2 ante Jaguares de Córdoba.

¿En qué canal ver César Vallejo vs. DIM?

El partido entre César Vallejo vs. DIM se jugará en el Estadio Atanasio Girardot y será transmitido para toda Latinoamérica a través de la señal de ESPN, disponible en la parrilla de canales de teleoperadoras como DIRECTV, Movistar y Claro TV, además de su plataforma de streaming en Star Plus. Recuerda que también podrás vivir el minuto a minuto de este encuentro por la web de Depor.

¿A qué hora juegan César Vallejo vs. DIM?

El encuentro entre César Vallejo vs. DIM está pactado para este miércoles de abril a las 9:00 p.m. según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil el duelo comenzará a las 11:00 p.m., en Venezuela y Bolivia a las 10:00 p.m., en México a las 8:00 p.m., mientras que en España a las 2:00 a.m. del miércoles 10.

¿Dónde juegan César Vallejo vs. DIM?

¿Cuál es el pronóstico para el César Vallejo vs. DIM?

Si bien no hay un claro favorito para este encuentro, DIM parte con una ventaja sobre César Vallejo en la previa del partido por Copa Sudamericana debido a su actualidad internacional. Sin embargo, los peruanos han llegado con la ilusión de dar el golpe en Medellín, por lo que todo puede pasar.





