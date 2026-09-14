Esta será una semana clave para Cienciano, pues después de imponerse por 2-0 ante Montevideo City Torque, por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, buscarán revalidar dicho triunfo en Uruguay y así asegurar su clasificación a las semifinales del torneo. Sin embargo, es inevitable mencionar un tema que viene generando especial preocupación en la interna, no solo pensando en este encuentro, sino también en lo que resta de la temporada: la lesión de Alejandro Hohberg.

En las últimas horas, se pudo confirmar, según la información de Gusadro Podcast, que el atacante sufrió un desgarro en el soleo de su pierna derecha y se prevé que esté fuera de los terrenos de juego entre seis a ocho semanas. Es decir, en el escenario más optimista, podría recibir el alta médica recién dentro de un mes y medio.

Esto no solo reconfirma que no estará disponible para la vuelta contra Montevideo City Torque, sino que también se perderá varios partidos de Cienciano en la recta final del Torneo Clausura. Horacio Melgarejo tendrá que echar mano de su plantel para intentar solucionar esta ausencia, considerando que ‘Ale’ venía siendo una pieza clave en su esquema: a lo largo de la temporada, contabilizando todos las competencias, registra 17 goles y nueve asistencias.

Alejandro Hohberg venía siendo una pieza clave dentro del esquema de Cienciano. (Foto: Cienciano)

Esto quiere decir, además, que si revisamos el calendario de partidos de la Copa Sudamericana, Hohberg recién podría reaparecer internacionalmente en una hipoteca semifinal, con mayor probabilidad para el encuentro de vuelta. Todo esto, claro está, siempre y cuando Cienciano asegura su clasificación a la siguiente ronda haciendo un gran partido ante Montevideo City Torque en el Estadio Centenario.

Pese a esta mala noticia, hay que señalar que antes de conocer los resultados de los exámenes médicos, se creía que Alejandro Hohberg podría tener comprometido el talón de Aquiles, una situación que pudo haber desencadenado una ausencia mayor, incluso de meses. No obstante, finalmente la zona afectada fue la pantorrilla y en suelo cusqueño hay optimismo para su recuperación.

Con este panorama más claro, Horacio Melgarejo viene trabajando para llegar a la capital uruguaya con lo mejor que tiene a su disposición, con la misión de haber valer el 2-0 que consiguieron en Cusco. Con dos goles de diferencia, hasta perdiendo por 1-0 podrían asegurar su pase a semifinales. Sin embargo, Montevideo City Torque ha demostrado ser un rival complicado y especular podría ser un grave error.

Horacio Melgarejo tendrá que rearmar su oncena titular ante la baja de Alejandro Hohberg. (Foto: Getty Images)

¿A qué hora juegan Cienciano vs. Montevideo City?

Cienciano vs. Montevideo City se verán las caras este jueves 17 de septiembre por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. El encuentro, que se disputará en el Estadio Centenario (Montevideo, Uruguay), está programado para las 7:30 p.m. en horario de Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay.

¿En qué canales ver Cienciano vs. Montevideo City?

En cuanto a la transmisión del Cienciano vs. Montevideo City, esta estará a cargo de ESPN, canal disponible en cableoperadoras como Movistar TV, DIRECTV y Claro TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Disney Plus. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, podrás seguir el encuentro en la web de Depor.

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