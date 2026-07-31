Cienciano logró una hazaña histórica tras firmar una remontada contundente y dejar fuera a Lanús de la Copa Sudamericana 2026 al golearlo sorpresivamente en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. La serie continental venía seriamente condicionada por el triunfo que el poderoso equipo argentino había conseguido durante el primer duelo, pero el conjunto peruano revirtió este adverso panorama con muchísimo carácter y avanzó a la siguiente etapa. Sin embargo, toda la atención mediática se desvió hacia las polémicas declaraciones del molesto jugador visitante.

El mediocampista Eduardo Salvio expresó su enorme malestar por el inesperado desenlace del compromiso internacional. El reconocido futbolista sudamericano sostuvo que la altura fue absolutamente determinante, generando un tenso clima al relativizar el destacado rendimiento táctico mostrado por el elenco rival.

El encuentro disputado en el Cusco reescribió por completo una llave que parecía encaminada para los visitantes. El cuadro local impuso sus mejores condiciones ofensivas y construyó una goleada que terminó por inclinar la balanza a su innegable favor.

Carlos Garcés anotó doblete ante Lanús. (@cienciano)

La abultada diferencia en el resultado dejó sin ningún margen de reacción al equipo argentino. El contundente marcador global a favor de los cusqueños confirmó merecidamente su pasaje directo a los ansiados octavos de final del certamen continental, con dos dobletes de Carlos Garcés y Alejandro Hohberg.

Tras consumarse esta inesperada eliminación copera, el debate sobre el impacto geográfico tomó muchísima fuerza. La lectura deportiva adquirió un tono bastante áspero cuando fue planteada desde la voz del propio volante inmediatamente después del doloroso pitazo final.

Cienciano vs. Lanús por Copa Sudamericana. (Foto: Getty Images)

Eduardo Salvio minimizó triunfo de Cienciano

En diálogo exclusivo con la cadena DSports, el experimentado jugador describió la enorme frustración del plantel. “Nos vamos con bronca porque un partido que pensábamos en jugarlo de otra forma, no pudimos hacer lo que trabajamos”, señaló inicialmente el volante.

La parte más álgida de su explicación llegó al menospreciar el nivel del equipo imperial. “En circunstancias normales creo que todo el mundo sabe que este equipo nunca eliminaría a Lanús, nunca”, disparó el futbolista, desmereciendo el triunfo peruano.

En su controversial análisis final, el mediocampista insistió ciegamente en culpar a la geografía cusqueña. Su tajante postura expuso el gran contraste entre la innegable contundencia del abultado marcador en el campo y la justificación que eligió para defenderse.

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