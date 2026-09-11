Pese a lo cuestionado de la cantidad de goles anotados, Cienciano dejó un balance altamente positivo para el comando técnico cusqueño. El valioso triunfo conseguido en casa frente a Montevideo City Torque permite soñar con las semifinales del torneo continental. Sin embargo, pese a la importante ventaja conseguida en el marcador global, la dura exigencia de la Copa Sudamericana obliga a mantener la máxima concentración y no confiarse de cara al determinante compromiso de revancha que se disputará en el mítico Estadio Centenario.

Tras finalizar el reñido encuentro por los cuartos de final en el Inca Garcilaso de la Vega, el entrenador Horacio Melgarejo fue el más analítico sobre el rendimiento de sus dirigidos, resaltando la superioridad mostrada sobre el césped, pero fiel a su estilo debatiendo con la prensa.

El estratega reconoció que el resultado pudo ser más amplio por las clarísimas ocasiones generadas en ataque. “Podríamos haber hecho algún gol más porque sacaron dos jugadas de la línea, el arquero hizo dos atajadas. Creo que hicieron un planteamiento defensivo importante”, detalló.

Cienciano venció 2-0 con goles de Souza y Amondarain. (Foto: Getty Images)

Pese al duro cerrojo visitante y sus rápidos contragolpes, el técnico enalteció la postura ofensiva del cuadro cusqueño. “Tenemos que ser justos con nuestros futbolistas, hoy hubo un solo equipo que fue a buscar la victoria, esa es la gran verdad”, afirmó.

Mirando hacia el determinante choque de vuelta, el conductor técnico descartó cualquier tipo de triunfalismo anticipado dentro del vestuario. “La llave no está cerrada ni con un 10-0. Hay que respetar los rivales porque no todas las veces vamos a poder ganar por más goles. El rival también juega, estudia, entrena y se prepara sabiendo que nosotros veníamos de una buena racha versus Lanús y Botafogo”, agregó el argentino.

Sobre la intensidad mostrada desde el arranque, el entrenador valoró la constante búsqueda del arco contrario pese a la falta de fortuna. “Hoy el equipo empujó desde el minuto cero. A veces la pelota entra, a veces no. Tuvimos varias situaciones que pasaron cerca”, puntualizó.

Para cerrar su intervención, Melgarejo adelantó la firme postura que adoptarán en territorio charrúa sin traicionar su estilo. “Ellos, por su desventaja, van a tener que salir a buscar y nosotros tenemos que estar preparados. No vamos a resignar nuestro ADN que es tratar de ganar”, concluyó.

Cienciano visitará a Montevideo City Torque el próximo jueves 17 de septiembre. (Foto: Cienciano)

¿Cuándo y a qué hora juegan Cienciano vs. Montevideo City?

Cienciano vs. Montevideo City se verán las caras este jueves 17 de septiembre por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. El encuentro, que se disputará en el Estadio Centenario, está programado para las 7:30 p.m. en horario de Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay.

¿En qué canales ver Cienciano vs. Montevideo City?

En cuanto a la transmisión del Cienciano vs. Montevideo City, esta estará a cargo de DSports para toda Latinoamérica, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV y en su servicio de streaming por DGO. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, podrás seguir el encuentro en la web de Depor.

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