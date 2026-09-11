La noche vivida en Cusco, se sintió como un paso positivo más dado para Cienciano en su lucha por llegar a un nuevo título internacional, repitiendo lo logrado hace más de 20 años atrás. El duelo frente a Montevideo City Torque por la Copa Sudamericana, causo mucha expectativa y terminó con un triunfo importante que podría permitir asegurar una clasificación a las semifinales del torneo. Pero no todo son buenas noticias, pues a estas alturas de la temporada, el desgaste físico excesivo viene siendo también un enemigo con el cual combatir y que ayer le costó la estancia de una de sus piezas claves en el campo.

Las alarmas se encendieron por completo en la interna del elenco imperial tras conocerse el delicado estado de Alejandro Hohberg. El atacante ofensivo generó muchísima preocupación de cara al inminente partido de vuelta frente al combinado uruguayo.

Diversas cámaras de los medios de comunicación presentes en el recinto cusqueño fueron testigos directos de la forma en la que el popular ‘Enano’ se retiró lentamente hacia el bus del equipo. Pues tuvo que retirarse de las instalaciones utilizando una bota ortopédica para poder caminar sin apoyar la pierna afectada.

Ahora, todo queda a la expectativa del parte médico oficial que emitirá la directiva de Cienciano en las próximas horas para conocer la gravedad exacta de esta inesperada dolencia. Esta información resulta vital, más aún considerando el ajustadísimo calendario, ya que en muy pocos días tendrán que volver a enfrentarse a los uruguayos para definir su anhelado pase a las semifinales.

Alejandro Hohberg ha salido con una bota luego del triunfo de Cienciano por 2-0 sobre Montevideo City Torque. El próximo partido será el próximo jueves a las 7:30 PM vs Montevideo City en Uruguay.



📷 Romer Sarmiento pic.twitter.com/GfH64eieRE — Gustavo Adrianzén Romo (@Gusadro) September 11, 2026

¿Qué lesión podría tener Ale Hohberg?

Según los primeros reportes brindados por la prensa, la posible lesión del experimentado futbolista recaería en un fuerte tirón en el músculo sóleo. Esta zona muscular es sumamente delicada y representa uno de los desgarros más complejos de rehabilitar en el fútbol profesional.

Durante la transmisión oficial del encuentro, se observó claramente al jugador tomándose la pantorrilla con evidentes gestos de dolor, simulando en primera instancia lo que parecía ser un simple calambre por el desgaste. Sin embargo, este “latigazo”, se espera no sea de mayor gravedad para los intereses del ‘Papá’.

Alejandro Hohberg ha sido titular en los duelos fundamentales de Copa Sudamericana. Foto: Alejandro Hohberg/ Instagram

¿Cuánto podría tardar una recuperación?

Si se tratara de una afección al músculo sóleo, esta es tan severa y dolorosa que, al momento de producirse el impacto, le da al propio deportista la falsa y aterradora impresión de haberse roto. Al tratarse de un músculo muy interno y de altísima exigencia biomecánica, las terapias de rehabilitación suelen ser mucho más largas y cautelosas en comparación con un desgarro superficial.

Frente a este adverso panorama clínico, se estima preliminarmente un duro tiempo de recuperación que oscila entre cuatro y ocho semanas, dependiendo netamente de la evolución del paciente. Con estos plazos biológicos, quedaría fuera del partido de vuelta, pero aún queda saber el diagnóstico oficial para el próximo partido del jueves 17 de septiembre.

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