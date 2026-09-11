La reciente victoria obtenida por Cienciano en la altura del Cusco ha dejado un sabor agridulce en la interna del plantel imperial. El triunfo frente al conjunto uruguayo representa un paso fundamental en sus aspiraciones por avanzar en la anhelada Copa Sudamericana, pero la sensación generalizada es que la ventaja pudo ser mucho más amplia. El equipo dominó las acciones y generó múltiples ocasiones de peligro, dejando abierta la llave de cara al trascendental y decisivo compromiso de vuelta que disputarán próximamente en Montevideo.

Tras culminar el encuentro en la ciudad imperial, quien tomó la palabra fue Matías Succar quien analizó el rendimiento ofensivo del equipo. El atacante reconoció que el resultado no reflejó el dominio absoluto, pero destacó la importante ventaja conseguida.

El artillero nacional no ocultó su ligera frustración ante las claras oportunidades que no lograron concretar durante los 90 minutos de juego. “Yo creo que sí, tuvimos bastantes ocasiones de gol, los defensas de ellos nos sacaron un par de goles de la línea”, admitió.

Los goles del ‘Rojo’ fueron de ‘Cachito’ Souza y Maxi Amondarain ante lo uruguayos, están invictos en la Sudamericana 2026 y deben sellar la clasificación a semis el 17 de setiembre en Uruguay | Foto: Cienciano

A pesar de esas inmejorables chances erradas en el área rival, el atacante prefirió enfocarse en lo positivo y valorar el enorme esfuerzo de sus compañeros. “Creo que quedaba un poco corto, pero igual hay que valorar que se ganó por diferencia de dos goles”, resaltó.

Pensando en el trascendental choque de vuelta, el exjugador edil irradió muchísimo optimismo sobre las capacidades que tiene el actual plantel para proponer su juego. “Nosotros nos tenemos confianza aquí y afuera también, así que ahora toca ir a Uruguay a hacer el mejor partido y sellar la calificación”, advirtió.

Frente a las altas exigencias de algunos sectores que esperaban una goleada histórica en casa, como se desarrolló con Botafogo, el artillero defendió la eficacia demostrada por el bloque ofensivo cusqueño. “Hicimos dos goles, o sea, no siempre se van a hacer seis, van a hacer cuatro, se hizo dos goles, hay que valorarlo”, sentenció.

¿Qué sabe de Alejandro Hohberg?

Luego de culminar el partido, la preocupación se instauró al ver a Alejandro Hohberg salir del estadio con una bota ortopédica, si bien el mismo jugador no habló con la prensa sobre su situación, fue Matías Succar quien dio algunos detalles de su estado actual.

“Ahora lo vi, está un poco dolorido, pero bueno, vamos a esperar, hay que ser cauteloso siempre con eso, ya saldrá el Departamento de Médicos es su trabajo. Dios quiera que no tenga nada porque Ale es súper importante para nosotros”, aseguró el atacante.

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