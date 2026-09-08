A pocas horas de que comience un duelo clave para el equipo peruano, Santiago Arias ya comenzó a palpitar el trascendental encuentro internacional que sostendrá Cienciano frente al Montevideo City Torque por el partido de ida de la Copa Sudamericana. Aprovechando su amplio conocimiento sobre las principales características tácticas del balompié de su país natal, el aguerrido volante analizó detalladamente el complejo esquema del próximo rival. Además, el experimentado jugador reveló la agresiva estrategia que empleará el elenco imperial buscando asegurar una cómoda ventaja jugando como local en la altura del Cusco.

El ‘Papá’ de América se prepara para afrontar un desafío mayúsculo en su anhelado camino continental. Sabiendo que los equipos orientales suelen proponer un juego muy ordenado, el comando técnico cusqueño viene diseñando un plan específico para asfixiar al oponente desde el pitazo inicial.

La intención de la escuadra roja es aprovechar al máximo la localía y el factor climático para inclinar la balanza a su favor antes de viajar al llano charrúa para disputar la siempre complicada y definitoria revancha, similar a lo que pasó con Botafogo a quien eliminaron en la llave anterior.

Cienciano venció en el global a Botafogo y clasificó a los cuartos de final de la Copa Sudamericana. (Foto: PABLO PORCIUNCULA)

Consciente de las máximas exigencias del certamen, el mediocampista fue sumamente claro sobre la postura agresiva que deben adoptar en casa. “Sabemos que el equipo que viene a esta cancha tenemos que hacerlo sentir como si fuera un infierno”, advirtió el futbolista en conversación con Jax Latin Media.

Para lograr ese dominio territorial absoluto, Arias detalló la presión asfixiante que ejercerán sobre los visitantes. “Creo que va a estar la clave ahí, no dejarlos respirar y presionarlos todo el tiempo para que no puedan sentirse cómodos nunca porque es un equipo que cuando tiene la pelota lo hace bien”, explicó.

Al ser consultado por la prensa sobre su conocimiento del rival de turno, el volante admitió no seguir asiduamente su actual campaña. “Mucho no los sigo. Sigo al equipo que soy hincha en Uruguay”, se sinceró el mediocentro del cuadro imperial que ha jugado en Boston River, Juventud y Progreso, en su país.

Cienciano vuelve a los cuartos de la Sudamericana ante City Torque. Foto: Instagram/Cienciano

No obstante, el experimentado uruguayo reconoció perfectamente las virtudes técnicas que caracterizan históricamente al conjunto celeste. “Por lo poco que he visto, sé que es un equipo que maneja bien la pelota, la circula bien. Hay que tener cuidado con eso”, apuntó.

Frente a ese buen manejo del balón que podría complicarlos, el mediocampista tiene clarísima la misión táctica para anular sus virtudes. “No hay que dejarlos ser protagonistas y sacarle la pelota y hacerle daño”, sentenció de manera muy contundente.

Finalmente, el referente del plantel envió un mensaje de enorme compromiso a toda la hinchada cusqueña que sueña con la clasificación. “Sabemos que la gente está ilusionada... Hay que tener los ojos bien abiertos y tratar de sacar una ventaja para ir a cerrar la llave allá y poder regalarle el pase a semifinales”, concluyó.

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