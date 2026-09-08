Cada vez falta menos para el clásico entre Alianza Lima y Universitario de Deportes, el cual se disputará este sábado en el Estadio Alejandro Villanueva. Conforme sigan transcurriendo los días, los ánimos se irán caldeando y las expectativas aumentarán para conocer al equipo que saldrá airoso de un choque clave en la lucha por el Torneo Clausura. En medio de todo esto, en las últimas horas se pudo conocer un pedido especial que llamó mucho la atención.

Según informaron en el programa L1 Radio, José Luis Carranza le pidió a la administración de Universitario formar parte de la delegación que asistirá a Matute para este clásico, como parte del respaldo que tendrá el plantel dirigido por Héctor Cúper. Así pues, se espera que el ‘Puma’ esté presente en la casa de Alianza Lima, algo que ya ocurrió en el pasado reciente: el exjugador estuvo en la segunda final del 2023, donde los cremas dieron la vuelta olímpica en territorio blanquiazul.

El ‘Puma’ no es un exfutbolista cualquiera, pues sus ocho títulos nacionales le permiten ser considerado para muchos como uno de los ídolos de la institución y su presencia impone respeto. Cuando fue parte de la delegación en el 2023, varios jugadores que disputaron aquella final valoraron su presencia y reconocieron que su apoyo fue clave para el equipo se sienta cómodo lejos del Monumental.

El 'Puma' Carranza es uno de los ídolos de Universitario. (Foto: GEC)

Según el reglamento de la Liga 1, además del plantel conformado por el comando técnico y los futbolistas convocados, Universitario puede llevar una delegación de 15 personas. Así pues, además del ‘Puma’, se espera que estén Franco Velazco, administrador provisional del club; Antonio García Pye, gerente deportivo; Adrián Gilabert, gerente legal; Martín Kohatsu, delegado; Daniel Amador, gerente de Marketing y Comunicaciones; entre otros.

Asimismo, en la ‘U’ han considerado que los jugadores que queden fuera de lista también formen parte de esta comitiva, con el fin de que el equipo esté más unido que nunca en esta etapa decisiva del campeonato, en donde un triunfo en Matute los colocaría a tiro para robarle la punta a Deportivo Garcilaso. Esto toma más relevancia si consideramos que en la siguiente fecha visitarán al ‘Pedacito de Cielo’ en Cusco

A falta de pocos días para el encuentro, Héctor Cúper viene trabajando para armar la alineación titular que parará ante los de Pablo Guede. Después del 2-2 frente a Comerciantes Unidos en casa, el experimentado entrenador argentino no quiere más sorpresas y sabe que otro tropiezo podría ser garrafal, pues Deportivo Garcilaso visita a Sport Boys en el Callao y si gana tendría la oportunidad de despuntarse en la tabla de posiciones.

Universitario venció por 1-0 a Alianza Lima en el clásico del Torneo Apertura. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de empatar por 2-2 con Comerciantes Unidos, Universitario volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite a Alianza Lima, en el compromiso correspondiente a la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para el sábado 12 de septiembre desde las 8:00 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Alejandro Villanueva.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

TE PUEDE INTERESAR