Cada vez falta menos para vivir una edición más del clásico del fútbol peruano, donde Alianza Lima recibirá a Universitario de Deportes en el Estadio Alejandro Villanueva. Así pues, a pocos días para que se dé el pitazo inicial en el recinto victoriano, la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR) dio a conocer la terna que se encargará de impartir justicia y, por supuesto, estará bajo la lupa a raíz de las constantes polémicas suscitadas a lo largo del campeonato.

El anuncio de la CONAR revela que Micke Palomino será el árbitro principal de este transcendental encuentro, pactado para este sábado 12 de septiembre desde las 8:00 p.m. El colegiado, que el pasado fin de semana estuvo a cargo del 2-0 de Cusco FC sobre CD Moquegua, tendrá la misión de que se hable más del juego que de su trabajo, evitando caer en decisiones cuestionables o provocando que el trámite se le vaya de las manos.

Palomino estará acompañado Michael Orué como primer asistente, Stephen Atoche como el segundo y Alexander Zapata como el cuatro árbitro. Asimismo, Jorge Jaimes será el asesor, mientras que el VAR estará comandado por Alejandro Villanueva, con Raúl López como asistente y Romel López como Quality Manager.

Micke Palomino será el árbitro principal del clásico en Matute. (Foto: Liga 1)

Hay mucha atención en los miembros de esta terna arbitral, pues durante el último fin de semana hubo varias situaciones polémicas que acapararon las portadas y los colegiados quedaron en el ojo de la tormenta. En ese sentido, se espera que Micke Palomino y sus compañeros puedan manejar las fricciones y escenarios complejos que suelen ocurrir en este tipo de compromisos.

Esta designación se da coincidentemente un día después del comunicado que sacó Alianza Lima, en donde confirman que presentarán un reclamo ante la CONAR por los constantes errores arbitrales en el presente Torneo Clausura. Asimismo, exigirán explicaciones sobre los parámetros para las designaciones de los jueces a lo largo del campeonato, con la finalidad de esclarecer un tema que viene siendo muy recurrente en la Liga 1.

Desde lo deportivo, en Alianza Lima están obligados a ganar en casa para no quedar relegados en la pelea por el Torneo Clausura, considerando que registran tres encuentros al hilo sin conocer victoria alguna. En Universitario, entre tanto, quieren dar el golpe en Matute para presionar a Deportivo Garcilaso en la disputa por el liderato en la tabla de posiciones. Se avecina un partidazo.

¿Cuándo jugarán Alianza Lima vs. Universitario?

Alianza Lima vs. Universitario se enfrentarán este sábado 12 de septiembre por la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El encuentro, que se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva, está programado para las 8:00 p.m. en horario de Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, y siete horas más en España.

¿En qué canales ver el Alianza Lima vs. Universitario?

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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