Sport Boys jugó un partido bastante competitivo ante Sport Huancayo en condición de visita. Sin embargo, los rosados regresaron al Callao sin puntos, luego de caer sobre el final por 2-1 con un gol de penal muy cuestionado. El juez central Daniel Ureta sancionó la pena máxima por una supuesta infracción del defensor chalaco Carlos Zambrano.

La jugada es muy polémica y admite todo tipo de comentarios. Algunos consideran que el ‘Kaiser’ empuja al delantero huancaíno, mientras que otros cuestionan no solo la decisión arbitral, sino también el procedimiento desde la cabina del VAR.

Uno de ellos es el mismo protagonista, quien a través de sus redes sociales explotó en contra de toda la terna designada por CONAR para este partido. Zambrano considera que fueron totalmente perjudicados y no solo en la jugada del penal.

“Después del último fin de semana y pensando en frío, creo que era difícil declarar con la calentura del momento tras nuestro partido en Huancayo. Luego de revisar todas las imágenes posibles del penal que nos cobraron, y también la jugada del posible gol de Urruti que, si no hubiera sido gol, debió cobrarse como penal por la mano que tampoco vieron, queda claro que el club fue perjudicado”, indica en parte de su pronunciamiento.

“Lamentablemente, no entiendo cómo, dentro del campo, Daniel me confirmó que desde el VAR le dijeron rápidamente que sí era penal. Lo raro es que tomaron la decisión enseguida, pero él nunca quiso ir a revisar la jugada (me dijo que la revisaba después). Sin embargo, en la otra área nunca la revisaron”, añadió Zambrano.

Luego de su salida de Alianza Lima y unas semanas de inactividad, Carlos Zambrano fichó por Sport Boys.

En esa línea y de manera contundente, el experimentado defensor exigió que los jueces involucrados den las explicaciones del caso, pues esta derrota aleja al club del primer puerto del líder Deportivo Garcilaso, en la pelea por el Torneo Clausura.

“Entiendo que las personas pueden equivocarse, pero equivocarse teniendo el VAR y toda la tecnología disponible ya es ser descarados. Me gustaría que Ureta y Legario salieran a dar explicaciones después de actuar de una manera tan sinvergüenza”, finalizó elcomunicado.

Sport Boys jugará este domingo 13 de setiembre ante Deportivo Garcilaso en el estadio Miguel Grau del Callao, por la fecha 9 del Torneo Clausura. Los rosados tienen una oportunidad de oro para acortar distancia con el líder del campeonato.

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