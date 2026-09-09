Cienciano está a un día de afrontar uno de los partidos más importantes de su temporada. El cuadro cusqueño recibirá este jueves a Montevideo City Torque por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026, con la ilusión de conseguir una ventaja que le permita viajar con mayor tranquilidad para el duelo de vuelta en Uruguay. En la previa, Kevin Becerra dejó claro que dentro del plantel saben perfectamente lo que está en juego.

El defensor de Cienciano destacó que la concentración será una de las claves para imponerse ante el conjunto uruguayo. Becerra reconoció las virtudes de Montevideo City Torque, pero aseguró que gran parte de las posibilidades del ‘Papá’ dependerán de la precisión con la que puedan ejecutar su propio plan de juego.

“Debemos estar concentrados. Sabemos que es un equipo que juega muy bien, pero va a depender de nosotros que estemos finos en lo que buscamos hacer. Debemos tener la mayor cantidad de tiempo el balón”, señaló el zaguero en declaraciones para Ovación.

Para Kevin Becerra, la tenencia será fundamental en un partido que Cienciano buscará controlar desde el inicio. La idea es evitar que Montevideo City Torque pueda sentirse cómodo en Cusco y, a partir del manejo de la pelota, imponer las condiciones para encontrar los espacios que permitan hacer daño en la defensa rival.

Kevin Becerra registra tres goles con Cienciano en la presente temporada. (Foto: Getty Images)

El ecuatoriano también se refirió al papel que tendrán los hinchas en una noche que promete ser especial en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. El respaldo de la afición ha sido uno de los grandes motores del equipo durante su campaña internacional y el defensor espera que el recinto presente un marco importante para este trascendental encuentro.

“Es importante el apoyo de la gente. Sé que ya se ha vendido el 80% de las entradas, será importante tener el estadio lleno”, indicó Becerra, consciente de que Cienciano necesitará el aliento de su gente para buscar un buen resultado en los primeros 90 minutos de la eliminatoria.

El futbolista de 30 años, además, no ocultó el orgullo que siente el plantel por la campaña que viene realizando. El ‘Papá’ ha conseguido instalarse entre los ocho mejores de la Copa Sudamericana y ahora representa no solo a su hinchada, sino también a una ciudad que vive con especial entusiasmo cada presentación internacional del equipo.

“Estamos orgullosos por lo que estamos haciendo, por la hinchada que nos apoya, por la ciudad del Cusco y el fútbol peruano. Nos sentimos muy orgullosos”, expresó. Cienciano llega a esta instancia después de superar rondas exigentes y buscará seguir extendiendo un camino que ha devuelto al club a los primeros planos del fútbol continental.

Por último, el defensor resumió la mentalidad con la que deberán afrontar el choque ante Montevideo City Torque. “Esta es una verdadera final y debemos jugarla como tal si queremos lograr el objetivo”, sentenció. El mensaje es claro: para Cienciano, el partido de este jueves será mucho más que un encuentro de cuartos de final y el primer paso deberá darse en casa antes de buscar la clasificación en territorio uruguayo.

Kevin Becerra llegó a Cienciano proveniente de Libertad FC de Ecuador. (Foto: Cienciano)

¿Cuándo juegan Cienciano vs. Montevideo City?

Cienciano vs. Montevideo City se verán las caras este jueves 10 de septiembre por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. El encuentro, que se disputará en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, está programado para las 7:30 p.m. en horario de Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay.

¿En qué canales ver Cienciano vs. Montevideo City?

En cuanto a la transmisión del Cienciano vs. Montevideo City, esta estará a cargo de DSports para toda Latinoamérica, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV y en su servicio de streaming por DGO. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, podrás seguir el encuentro en la web de Depor.

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