Cienciano afrontará este jueves 17 de septiembre un partido clave frente a Montevideo City Torque por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. El cuadro cusqueño llega al Estadio Centenario con una ventaja de 2-0 conseguida en la ida y buscará sostenerla para asegurar su clasificación a las semifinales del certamen continental, donde Atlético Mineiro espera por su rival tras dejar en el camino a Santos.

Para este compromiso, Horacio Melgarejo tendrá que realizar algunas modificaciones respecto al equipo que presentó en Cusco. La principal ausencia será la de Alejandro Hohberg, quien quedó fuera de la convocatoria debido a un desgarro en el sóleo y se prevé que tenga una recuperación de entre seis a ocho semanas. A ello se suma Claudio Núñez, quien no podrá participar por acumulación de tarjetas amarillas y deberá cumplir una fecha de suspensión.

Un detalle importante es el caso de Carlos Cabello. Aunque inicialmente había dudas sobre su disponibilidad, la última información publicada por Cienciano señala que el defensor logró recuperarse y sí forma parte de la delegación que viajó a Uruguay. Por ello, no está confirmado como baja para esta revancha. Además, Gerson Barreto vuelve a estar disponible luego de cumplir su suspensión en el encuentro de ida.

La posible alineación de Cienciano estaría conformada de la siguiente manera: Ítalo Espinoza; Rotceh Aguilar, Kevin Becerra, Maximiliano Amondarain, Marcos Martinich; Gerson Barreto, Santiago Arias, Ademar Robles; Cristian Souza, Neri Bandiera y Carlos Garcés. De confirmarse esta oncena, Melgarejo mantendría una estructura con tres volantes y un tridente ofensivo, apostando nuevamente por Souza, Bandiera y Garcés como principales referencias en ataque.

Con esta formación, Cienciano tendría el regreso de Barreto como una de las novedades más importantes en la zona medular, mientras que Aguilar ocuparía el lugar necesario para completar una defensa que tendrá la responsabilidad de contener la ofensiva de un Montevideo City Torque obligado a buscar el resultado. En ataque, Souza volvería a ser uno de los nombres a seguir después de haber marcado el primer gol en la victoria de la ida.

Alejandro Hohberg será baja en Cienciano por lesión. (Foto: Cienciano)

En cuanto a Montevideo City Torque, el conjunto uruguayo también prepara modificaciones para tratar de remontar la serie jugando como local. La posible alineación sería así: Franco Torgnascioli; Franco Pizzichillo, Gary Kagelmacher, Kevin Silva, Brian Gutiérrez, Facundo Silvera; Pablo Siles, Gonzalo Montes, Eduardo Agüero; Esteban Obregón y Salomón Rodríguez. La propuesta parte de una línea de cinco defensores y deja a Rodríguez como principal referencia ofensiva.

El equipo dirigido por el uruguayo Marcelo Méndez deberá asumir un planteamiento mucho más agresivo debido a la diferencia de dos goles que arrastra desde Cusco. Salomón Rodríguez aparece como una de sus principales cartas ofensivas, mientras que Pizzichillo es otro futbolista importante dentro de la estructura del equipo y viene teniendo protagonismo en la campaña internacional de City Torque.

Con las dos probables alineaciones sobre la mesa, la principal incógnita estará en las decisiones finales de Melgarejo y su contraparte uruguaya antes del pitazo inicial. Cienciano necesita administrar la ventaja obtenida en el Inca Garcilaso de la Vega, mientras que Montevideo City Torque tendrá que encontrar rápidamente los goles que le permitan cambiar el rumbo de una serie que, por ahora, favorece al conjunto peruano.

Salomón Rodríguez registra cinco goles en la Copa Sudamericana 2026 con Montevideo City. (Foto: Getty Images)

Alineaciones del Cienciano vs. Montevideo City:

Posible alineación de Cienciano: Ítalo Espinoza; Rotceh Aguilar, Kevin Becerra, Maximiliano Amondarain, Marcos Martinich; Gerson Barreto, Santiago Arias, Ademar Robles; Cristian Souza, Neri Bandiera y Carlos Garcés.

Ítalo Espinoza; Rotceh Aguilar, Kevin Becerra, Maximiliano Amondarain, Marcos Martinich; Gerson Barreto, Santiago Arias, Ademar Robles; Cristian Souza, Neri Bandiera y Carlos Garcés. Posible alineación de Montevideo City: Franco Torgnascioli; Franco Pizzichillo, Gary Kagelmacher, Kevin Silva, Brian Gutiérrez, Facundo Silvera; Pablo Siles, Gonzalo Montes, Eduardo Agüero; Esteban Obregón y Salomón Rodríguez.

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