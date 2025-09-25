A pocas horas del partido de vuelta por los cuartos de final de la Copa Sudamericana, los ánimos están muy caldeados entre Alianza Lima y la Universidad de Chile. Las autoridades de la región de Coquimbo están atentas a lo que pueda suceder este jueves antes, durante y después del compromiso, más aún cuando el último miércoles ocurrió un incendio de importantes proporciones en los exteriores del hotel de concentración del conjunto santiagueño.

En horas de la noche de ayer, un grupo de más de 1000 hinchas de la Universidad de Chile se acercaron a las afueras del Hotel Diego de Almagro, ubicado en la Av. Francisco de Aguirre. Todo parecía trascurrir con total normalidad, cuando los fuegos artificiales y la pirotecnia inició un incendio que alertó a los bomberos y carabineros de la zona, quienes se acercaron al lugar a poner orden.

La fuego alcanzó un altura de cinco metros, quemando arbustos y áreas verdes en sectores aledaños. Por más que los bomberos consiguieron apagar el siniestro, según reportes de La Tercera, sobre el cierre del denominado banderazo hubo enfrentamientos entre barristas chilenos y agentes del orden, quienes trataron de calmar las aguas para que esto no escale a mayores.

Se registraron enfrentamientos entre barristas de la U. de Chile y afectivos policiales de La Serena. (Video: Dani Alegría)

La Alcaldía de La Serena estuvo al tanto de todo lo sucedido y, a través de la burgomaestre Daniela Norambuena, evidenciaron su molestia por lo ocurrido, ya que estos fanáticos pusieron en riesgo la vida de muchas personas en caso el incendio no hubiera sido controlado. En ese sentido, la alcaldesa señaló que tomarán acciones legales contra la U. de Chile.

“Lo encuentro impresentable. Mañana vamos a tomar todas las acciones judiciales pertinentes. Primero, porque La Serena es una comuna patrimonial. Donde están, es un lugar histórico, al lado del faro. Voy a instar a que el club (U. de Chile) se haga cargo de todos los daños. Insto al Delegado Presidencial (Galo Luna) a que tomen las medidas respectivas. Es quien autoriza los partidos”, afirmó en diálogo con Teletrece.

Para Norambuena, no se tomaron las previsiones de seguridad pertinentes, algo que llevó a que estos barristas se sientan con la libertad de hacer lo que hicieron. “A este club deportivo lo vamos a hacer responsable vía judicial. Se sabía que iba a ocurrir. Las medidas de seguridad no se implementaron. Van a tener que responder ante estos hechos delictuales”, aseveró.

Todo lo sucedido genera que las autoridades mantengan una especial atención a lo que pueda ocurrir hoy, entendiendo que la situación podría agravarse por el partido frente a Alianza Lima. Según la prensa chilena, se espera que un importante número de hinchas de la Universidad de Chile se acerquen a los exteriores del Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso, a sabiendas de que el encuentro es a puertas cerradas por la sanción de la CONMEBOL.

Alianza Lima y U. de Chile empataron sin goles en el partido de ida. (Foto: EFE)

Por otro lado, la alcaldía de la zona tomará esto como una alerta para el fin de semana, debido a que el conjunto dirigido por Gustavo Álvarez se quedará en la ciudad para enfrentar a Deportes La Serena por el campeonato chileno, el domingo 28 de septiembre desde la 1:00 p.m. Lo cierto es que la situación es muy compleja y los hinchas de Alianza Lima que se encuentran en Coquimbo no se sienten nada seguros.

Ojo, esto se da en medio de la denuncia presentada por la institución íntima ante la Unidad Disciplinaria y a la Dirección de Operaciones y Competiciones de la CONMEBOL, mostrando su malestar por el clima hostil que vivió el plantel a su llegada al Aeródromo de La Serena. Según señala el informe de los blanquiazules, hubo comentarios xenófobos contra los jugadores. De momento, el máximo ente rector del fútbol sudamericano no se ha pronunciado al respecto.

El ganador de esta llave enfrentará a Lanús en las semifinales de la Copa Sudamericana 2025. (Foto: GEC)

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. U. de Chile?

El compromiso entre Alianza Lima vs. U. de Chile está programado para hoy jueves 25 de septiembre desde la 7:30 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 9:30 p.m.; mientras que en Venezuela, Chile y Bolivia a las 8:30 p.m.; en México a las 6:30 p.m.; y en España a las 2:30 a.m. del viernes 26.

¿En qué canales ver Alianza Lima vs. U. de Chile?

El encuentro entre Alianza Lima vs. U. de Chile se disputará en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo, con la transmisión exclusiva de DSports para toda Latinoamérica, canal disponible en la parrilla de DIRECTV, además de su versión de streaming en la plataforma de DGO. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

