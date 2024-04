Minuto 48 del segundo tiempo en el partido entre Deportivo Garcilaso y Metropolitanos por la primera jornada de la fase de grupos de Copa Sudamericana. El encuentro iba igualado 2-2 y se jugaban los últimos instantes del compromiso, cuando Anthony Gordillo encontró un balón perfecto para probar de larga distancia y sacar un potente zurdazo que infló las redes del cuadro visitante (ver gol aquí), convirtiéndose en el agónico triunfo de los peruanos en su estreno en el certamen internacional (ante un rival extranjero, ya que antes venció a ADT de Tarma en la etapa previa -en definición por penales-).

“Iba con la intención de pegarle al arco. Es más, antes de esa jugada, esperaba que Gaspar (Gentile) me la deje, pero me quiere acompañar. En todo momento, intenté pegarle. Tenía que hacerse un gol de otro momento para poder ganarlo porque no estábamos aprovechando las pelotas paradas”, relató el autor del gol cusqueño en diálogo con Liga 1 Max.

El triunfo obtenido por Deportivo Garcilaso llenó de confianza al plantel principal del ‘Pedacito de Cielo’, el cual apunta alto en esta edición de la Copa Sudamericana, tal cual lo detalló Anthony Gordillo tras la obtención de sus primeros tres puntos en la competencia continental.

“Tenemos las expectativas muy altas en la Copa Sudamericana. Sabemos que el grupo que nos ha tocado es muy difícil, pero también accesible. Estamos buscando la actitud de poder tener un gran partido y, espero, que sea el choque que viene, contra Lanús de Argentina”, sostuvo el lateral izquierdo.

Por otro lado, Anthony Gordillo confesó que estuvo pasando momentos muy complicados, en los últimos meses, pero que este tanto (que le valió a Deportivo Garcilaso la remontada en la Copa Sudamericana) le ha permitido volver a sonreír y enfocarse en los próximos desafíos que tendrá por delante.

“Hace tres meses, perdí a mi papá, fue duro. Gracias a Dios, con la familia, pude sobrellevar este tema. Estoy muy feliz y contento por el equipo porque se pudo ganar. Tal vez no se jugó bien, pero siempre fuimos para adelante y, hay veces, que así se ganan los partidos”, agregó el héroe imperial en el choque contra los venezolanos.

La agenda de Garcilaso en la Sudamericana

Luego del partido contra Metropolitanos, Deportivo Garcilaso deberá medir fuerzas con Lanús de Argentina, por la fecha 2 de la fase de grupos en la presente edición de la Copa Sudamericana, en compromiso programado para el jueves 11 de abril desde las 5:00 p.m. (horario peruano, misma hora en Colombia). El choque se disputará en el estadio La Fortaleza de Buenos Aires.

Cabe destacar que este compromiso por el certamen continental podrá ser visto por la señal internacional de ESPN EN VIVO y EN DIRECTO, para lo que deberás sintonizar el canal 502, si es que cuentas con Movistar TV y 1602, si es que cuentas con la parrilla de DirecTV en tu televisor.





