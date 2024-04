En el Estadio Ciudad de Lanús, Deportivo Garcilaso vs. Lanús chocan EN VIVO y EN DIRECTO por la segunda jornada del Grupo G de la Copa Sudamericana 2024. El encuentro está programado para jugarse este jueves 11 de abril desde las 5:00 de la tarde (hora peruana, 7:00 p.m. en hora argentina) y se podrá ver a través de las señales de ESPN y STAR Plus en Sudamérica. Revisa la mejor previa del compromiso en Depor, así como los horarios y canales de transmisión. No te lo puedes perder.

Garcilaso llega a este partido tras igualar 2-2 con ADT en el Estadio Unión Tarma, por la jornada 10 del Torneo Apertura 2024. El cuadro cusqueño inició ganando con goles de Luis Urruti y Gaspar Gentile; sin embargo, el local reaccionó y logró empatar por medio de Juan Gonzales y Hernán Rengifo. Un resultado amargo para el equipo imperial, que no ha iniciado bien en la Liga 1 Te Apuesto (están en los últimos lugares).

Eso sí, tuvo un gran estreno en la Copa Sudamericana, al vencer por 3-2 a Metropolitanos de Venezuela en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, en Cusco. El conjunto venezolano estaba ganando con un doblete de Charlis Ortiz, pero el equipo dirigido por Bernardo Redin le dio vuelta al marcador con anotaciones de Gaspar Gentile, Pablo Erustes y Anthony Gordillo. Este último fue durante el tiempo de descuento.

Lanús, por su parte, llega a este encuentro tras caer por 2-0 ante Racing en el Estadio Juan Domingo Perón (Avellaneda), por la fecha 13 de la Copa de la Liga Profesional. Con este derrota, el ‘Granate’ se quedó en la segunda posición de la Zona B del torneo, con 23 puntos. El líder es Godoy Cruz, que tiene 29 unidades. Los otros dos clubes que completan el top 4 son Defensa y Justicia y Boca Juniors.

Respecto a su debut en la Sudamericana, el equipo argentino igualó 1-1 con el brasileño Cuiabá en el Arena Pantanal. Estaba perdiendo tras la anotación de Fernando Sobral, pero encontró el empate por medio de Augusto Lotti, cuando faltaban pocos minutos para el final. Con este resultado, se quedó en el segundo lugar del Grupo G. Ahora buscará sumar sus primeros tres puntos ante Garcilaso.





¿A qué hora juegan Deportivo Garcilaso vs. Lanús?

Deportivo Garcilaso vs. Lanús está programado para este jueves 11 de abril a las 5:00 p.m. según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil el duelo comenzará a las 7:00 p.m., en Venezuela y Bolivia a las 6:00 p.m., mientras que en México a las 4:00 p.m.





¿En qué canales ver Deportivo Garcilaso vs. Lanús?

Deportivo Garcilaso vs. Lanús se podrá ver a través de las señales de ESPN y STAR Plus en Sudamérica. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Futbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que también podrás vivir el minuto a minuto y las incidencias de este compromiso en la web de Depor.





¿Dónde se jugará el Deportivo Garcilaso vs. Lanús?





