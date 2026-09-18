El entrenador de Cienciano, Horacio Melgarejo, no dudó en asumir la eliminación de la Copa Sudamericana tras la derrota sufrida en el choque de vuelta frente a Montevideo City Torque y el 3-0 lapidario en los descuentos. Con un análisis directo y firme, el estratega imperial reconoció el desgaste y la superioridad del rival en este pasaje decisivo del certamen continental.

Sin rodeos sobre el trámite del compromiso, Melgarejo fue enfático al comparar lo sucedido en ambos escenarios de la llave. “Como lo dije en Cusco, que hubo un solo equipo que fue Cienciano, lo digo acá que hubo un solo equipo que fue City Torque. Hay que felicitar, ganaron en todas las reglas. Nosotros fallamos goles que por ahí hubiéramos venido con otra diferencia”, comentó en conferencia de prensa.

En su balance, el director técnico explicó el quiebre emocional y táctico que sufrió la escuadra cusqueña sobre la cancha del Centenario de Montevideo. Señaló que el primer gol del encuentro, cuando parecía que el ‘Papá’ tenía controlada la situación, desarticuló por completo la planificación para sostener el resultado.

Cienciano perdió 3-0 ante Montevideo City Torque por el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. (Foto: Getty Images)

“A partir del primer gol, el partido fue todo del City. No logramos neutralizar los movimientos que hacían ellos. Queda primero felicitar al City Torque, desearle lo mejor de acá a lo que le toca, pero por sobre todas las cosas quiero felicitar y agradecer la entrega de mi grupo. Llegamos hasta acá, nos vamos con la frente bien alta”, añadió Melgarejo, destacando la entrega de sus dirigidos pese al trágico desenlace.

El técnico del cuadro imperial reafirmó que el desgaste de la serie y las licencias otorgadas en el partido de ida terminaron pasando una factura irreversible, al no poder lograr una ventaja mayor al 2-0. Aun así, rescató el compromiso del plantel durante toda la campaña internacional.

Finalmente, el entrenador dio por cerrado el capítulo de Copa y fijó la mirada en la Liga 1 para lo que resta de la temporada, donde Cienciano está obligado a sumar para conseguir un cupo internacional. “A partir de mañana cambiar el chip y mentalizarnos en el Torneo Clausura que es lo que toca”, concluyó.

¿Cuándo volverá a jugar Cienciano?

Luego de perder por 3-0 ante Montevideo City Torque y quedar eliminado de la Copa Sudamericana, Cienciano volverá a tener la próxima semana cuando visite a ADT, en el compromiso correspondiente a la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para el miércoles 23 de setiembre desde las 3:00 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Unión Tarma.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

TE PUEDE INTERESAR