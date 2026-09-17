Después de los amistosos de junio y una larga espera para conocer novedades de la Selección Peruana, este jueves 17 de septiembre se conocerá una nueva lista de convocados de Mano Menezes, con miras a los amistosos frente a Estados Unidos, México, Canadá y Colombia. Esta será una gira clave para el entrenador brasileño, pues le permitirá sacar importantes conclusiones sobre los avances de su trabajo con el Mundial 2030 como el objetivo principal.

Se esperan algunas sorpresas en la nómina de Mano Menezes, especialmente entre los considerados del torneo local. De los futbolistas nacionales que militan en el extranjero, también podríamos tener unas cuantas novedades, tanto como ausencias e inclusiones de piezas que no estuvieron en la convocatoria de junio.

Haciendo un balance de los partidos de la Selección Peruana con Menezes en el banquillo, hay que remontarnos a marzo de este año para encontrar sus dos primeros compromisos con un saldo de una derrota y un empate: la caída por 2-0 a manos de Senegal, y la igualdad por 2-2 con Honduras.

Los siguientes retos del brasileño fueron en junio, con un registro de un triunfo y una nueva caída: el 2-1 sobre Haití y la derrota por 3-1 ante España En ambas fechas FIFA algunos nombres se repitieron y seguramente serán parte de la columna vertebral de Mano para afrontar las Eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo 2030.

Los convocados de Perú para los amistosos:

Porteros: Por confirmar.

Por confirmar. Defensores: Por confirmar.

Por confirmar. Mediocampistas: Por confirmar.

Por confirmar. Delanteros: Por confirmar.

¿Cuáles serán los amistosos de Perú?

La Selección Peruana afrontará cuatro partidos amistosos entre finales de septiembre y comienzos de octubre. El primer encuentro será frente a Estados Unidos, el sábado 26 de septiembre a las 3:30 p.m. (hora peruana), en el Inter&Co Stadium de Orlando, Florida. Luego, el martes 29, la ‘Bicolor’ se medirá con México desde las 8:00 p.m. en el Sports Illustrated Stadium de Nueva Jersey.

La segunda parte de la gira se desarrollará en octubre. Perú enfrentará a Canadá el sábado 3 de dicho mes a la 1:00 p.m. en el Estadio Saputo de Montreal. Finalmente, cerrará esta serie de amistosos el martes 6 ante Colombia, a las 6:00 p.m., en Miami. La FPF ya oficializó las fechas, horarios y escenarios para los cuatro compromisos.

¿En qué canales se verán los amistosos de Perú?

Los cuatro amistosos de la ‘Bicolor’ podrán seguirse en Perú a través de América Multimedia, que adquirió los derechos para transmitir los encuentros de la Selección Peruana. La señal estará disponible mediante América TV y sus plataformas digitales, por lo que los hinchas podrán seguir los partidos tanto por televisión como mediante las opciones online del grupo.

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