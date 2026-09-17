Mano Menezes presentó su lista de convocados para los amistosos correspondientes a las fechas FIFA de septiembre y octubre, en los que la Selección Peruana enfrentará a Estados Unidos, Canadá, México y Colombia en Norteamérica. Entre las principales novedades destaca la convocatoria de Oslimg Mora, jugador de Sport Boys, tras el buen Torneo Clausura que viene realizando el equipo chalaco. Asimismo, Piero Magallanes, una de las figuras de Sport Huancayo, recibió el llamado del técnico brasileño y brindó declaraciones en Hablemos de Max sobre su convocatoria y la oportunidad de representar a la ‘Bicolor’.

El mediocampista reconoció que, si bien esperaba ser considerado, no tenía la certeza de que su nombre aparecería en la lista. “Feliz, la verdad que bastante feliz. Me tocó en el entrenamiento”, contó. Además, reveló que previamente solo había realizado los trámites para obtener su visa, sin conocer mayores detalles sobre una posible convocatoria.

La noticia también generó una fuerte reacción en su familia. Magallanes relató que, después de terminar su entrenamiento, recibió mensajes de sus padres, quienes no pudieron contener las lágrimas por el llamado a la Selección Peruana. “Con mi mamá habían llorado y todo, estaban felices también”, explicó. El jugador señaló que pudo conversar posteriormente con su padre y compartir juntos la emoción por este nuevo paso en su carrera.

Ahora, el objetivo de Piero Magallanes es mucho más grande que simplemente integrar una convocatoria. El volante quiere tener minutos y demostrar que puede mantenerse en el combinado nacional. “Primero espero tener minutos, aprovecharlos al máximo. Creo que es algo por lo que venía trabajando, algo que he soñado toda mi vida, así que ahora tengo la oportunidad de ponerme la camiseta y espero no soltarla nunca más”, afirmó.

Piero Magallanes fue convocado para Perú (SAFAP) en amistoso ante Bolivia. (Foto: FPF)

El futbolista de Sport Huancayo también habló sobre los referentes con los que compartirá vestuario en esta etapa. Mencionó a jugadores como Paolo Guerrero, Yoshimar Yotún, André Carrillo y Sergio Peña, a quienes ha seguido desde pequeño. En particular, reconoció su admiración por Carrillo debido a las características de su juego. “Es un sueño y estoy muy emocionado de poder compartir con él”, sostuvo Magallanes.

André Carrillo ha sido convocado por Mano Menezes en los cuatro partidos que ha dirigido desde que asumió la dirección técnica de la Selección Peruana. (Foto: Getty Images)

Sobre los próximos rivales de la Selección Peruana, el volante sabe que tendrá una prueba exigente. Los partidos ante selecciones mundialistas representarán una oportunidad para mostrarse ante el comando técnico. “Creo que los rivales son bastante fuertes, creo que van a servir bastante para lo que se está buscando”, comentó. En ese sentido, reiteró que su prioridad será aprovechar cualquier minuto que tenga en cancha para seguir siendo considerado.

Magallanes también reconoció que su temporada tuvo un cambio importante con la llegada del técnico Pellejero. El futbolista explicó que el inicio de año fue complicado, pero recuperó confianza y protagonismo con el paso de los meses. “A partir de la llegada del profe Richard creo que me ha dado más confianza, creo que el equipo también confía bastante en mí ahora”, señaló. Esa regularidad terminó acompañando su primera convocatoria a la Selección.

Piero Magallanes anotó 4 goles y brindó 2 asistencias en la temporada 2026. (Foto: Sport Huancayo)

Finalmente, el volante no descartó que esta experiencia pueda abrirle nuevas posibilidades para el futuro. Reveló que recibió sondeos y ofertas de algunos equipos, incluso de clubes de Lima, aunque actualmente mantiene contrato con Sport Huancayo. “Es una vitrina enorme, más para los que estamos en provincia. Y sí, creo que en mi caso me encantaría jugar en Lima”, manifestó. Mientras tanto, su principal objetivo está en aprovechar esta oportunidad con la Selección Peruana y seguir creciendo bajo la dirección de Mano Menezes.

Piero Magallanes jugó en las inferiores de Universitario. (Foto: Universitario)

¿Cuáles serán los amistosos de Perú?

La Selección Peruana afrontará cuatro partidos amistosos entre finales de septiembre y comienzos de octubre. El primer encuentro será frente a Estados Unidos, el sábado 26 de septiembre a las 3:30 p.m. (hora peruana), en el Inter&Co Stadium de Orlando, Florida. Luego, el martes 29, la ‘Bicolor’ se medirá con México desde las 8:00 p.m. en el Sports Illustrated Stadium de Nueva Jersey.

La segunda parte de la gira se desarrollará en octubre. Perú enfrentará a Canadá el sábado 3 de dicho mes a la 1:00 p.m. en el Estadio Saputo de Montreal. Finalmente, cerrará esta serie de amistosos el martes 6 ante Colombia, a las 6:00 p.m., en Miami. La FPF ya oficializó las fechas, horarios y escenarios para los cuatro compromisos.

¿En qué canales se verán los amistosos de Perú?

Los cuatro amistosos de la ‘Bicolor’ podrán seguirse en Perú a través de América Multimedia, que adquirió los derechos para transmitir los encuentros de la Selección Peruana. La señal estará disponible mediante América TV y sus plataformas digitales, por lo que los hinchas podrán seguir los partidos tanto por televisión como mediante las opciones online del grupo.

Los convocados de Perú para los amistosos:

Porteros: Pedro Gallese (Deportivo Cali), Diego Romero (Universitario) y Matías Córdova (Comerciantes Unidos).

Pedro Gallese (Deportivo Cali), Diego Romero (Universitario) y Matías Córdova (Comerciantes Unidos). Defensores: César Inga (Universitario), Erick Noriega (Gremio), Fabio Gruber (Mainz 05), Marco Huamán (Alianza Lima), Marcos López (Copenhague), Matías Zegarra (Melgar), Miguel Araujo (Miguel Araujo), Oliver Sonne (Burnley) y Renzo Garcés (Alianza Lima).

César Inga (Universitario), Erick Noriega (Gremio), Fabio Gruber (Mainz 05), Marco Huamán (Alianza Lima), Marcos López (Copenhague), Matías Zegarra (Melgar), Miguel Araujo (Miguel Araujo), Oliver Sonne (Burnley) y Renzo Garcés (Alianza Lima). Mediocampistas: André Carrillo (Corinthians), Jairo Concha (Universitario), Jairo Vélez (Alianza Lima), Jesús Pretell (LDU de Quito), Oslimg Mora (Sport Boys), Rodrigo Vilca (Comerciantes Unidos), Yoshimar Yotún (Sporting Cristal) y Wilder Cartagena (Orlando City).

André Carrillo (Corinthians), Jairo Concha (Universitario), Jairo Vélez (Alianza Lima), Jesús Pretell (LDU de Quito), Oslimg Mora (Sport Boys), Rodrigo Vilca (Comerciantes Unidos), Yoshimar Yotún (Sporting Cristal) y Wilder Cartagena (Orlando City). Delanteros: Adrián Ugarriza (Kiryat Shmona), Alex Valera (Universitario), Bassco Soyer (Gil Vicente), Gianluca Lapadula (Universitario), Jhonny Vidales (Melgar) y Piero Magallanes (Sport Huancayo).

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