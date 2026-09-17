El esperado inicio de un nuevo proceso en la selección de los Estados Unidos bajo la atenta mirada del experimentado estratega Mauricio Pochettino ha traído consigo una enorme sorpresa para los intereses del balompié peruano. Pensando en los próximos cuatro compromisos amistosos internacionales que marcarán el inicio del ciclo posterior a la reciente Copa del Mundo, el cuerpo técnico norteamericano decidió apostar firmemente por la juventud bajo los tres palos, incluyendo en su lista oficial a un talentoso guardameta con raíces incaicas.

A pesar de que, en su momento estuvo en el radar de la ‘Bicolor’, Diego Kochen fue oficialmente convocado por primera vez al plantel absoluto norteamericano. Paradójicamente, el prometedor arquero podría realizar su gran debut internacional enfrentando a la escuadra ‘bicolor’.

El guardameta de apenas veinte años de edad forma parte de una extensa nómina conformada por veintiocho futbolistas profesionales elegidos cuidadosamente por el estratega argentino. En esta importante citación, el joven cuidavallas deberá competir arduamente por un puesto titular frente a otros destacados arqueros locales como Chris Brady, Matt Freese y Brian Schwake.

Diego Kochen aparece en la convocatoria de Estados Unidos y podría enfrentar a la selección peruana. Foto: Instagram

El talentoso portero nació originalmente en la ciudad de Miami, pero desarrolló gran parte de su etapa formativa integrando las divisiones menores del mismísimo Barcelona de España. Actualmente, buscando sumar mayor rodaje y experiencia en la máxima exigencia competitiva, continúa su ascendente trayectoria defendiendo los colores del club Lyngby Boldklub en la primera división de Dinamarca.

Cabe recordar que el espigado golero estuvo permanentemente en el radar de la Federación Peruana de Fútbol durante muchísimo tiempo. Fueron ellos quienes intentaron seducirlo incansablemente para sumarlo al universo de jugadores convocables, pero el futbolista se mantuvo siempre muy firme en su postura y jamás mostró un verdadero interés por defender la blanquirroja.

Tras rechazar tajantemente cualquier tipo de acercamiento con el combinado peruano, el guardameta decidió enfocar todos sus esfuerzos en representar internacionalmente a los Estados Unidos. Su enorme disciplina le permitió destacar notoriamente en las diferentes categorías menores y ahora se perfila como una posibilidad para el nuevo ciclo.

Lista de convocados de la Selección de Estados Unidos. (Foto: X)

Podría debutar en el Perú vs. Estados Unidos

Como obra del caprichoso destino que envuelve al fútbol, esta próxima fecha FIFA depara un cruce sumamente particular. El calendario oficial establece que el primer gran reto de este renovado equipo estadounidense será enfrentando justamente a la Selección Peruana, en un vibrante compromiso de preparación programado para el sábado 26 de septiembre en la ciudad de Orlando.

A pesar de la enorme expectativa mediática generada por este sorpresivo reencuentro frente al país que intentó reclutarlo, su ansiado estreno internacional absoluto no está totalmente garantizado. La decisión final sobre su participación en el campo recaerá exclusivamente en la estricta evaluación técnica que realice Mauricio Pochettino durante los intensos entrenamientos previos al esperado choque sabatino.

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