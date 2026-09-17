Tras las derrotas consecutivas, Alianza Lima atraviesa un momento complicado en el campeonato y necesita reaccionar de manera urgente frente a su hinchada. Si bien, lo han alejado de los primeros lugares, el cuadro blanquiazul se prepara para recibir a ADT en el estadio Alejandro Villanueva. Para revertir esta crisis deportiva, el estratega Pablo Guede presentará importantes novedades en la lista oficial de convocados, confirmando el ansiado regreso de un talento ofensivo, pero perdiendo simultáneamente a un pilar titular absolutamente inamovible del esquema táctico.
El ‘tic tac’ por el final del Torneo Clausura se vuelve cada vez más un presión para los intereses de los clubes, uno de los que más perece es el conjunto ‘íntimo’ que, después de salir ganador del Apertura, muchos esperaban pueda mostrar contundencia para la segunda mitad de año, pero no fue así.
En parte por el alza en el rendimiento de otros clubes, pero también porque los ‘blanquiazules’ han sufrido algunas ausencias dentro del plantel que se han hecho extrañar en el juego. Algunos por lesiones, otros por incumplimientos de las tareas encomendadas, pero dicha situación cambió en las últimas horas.
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