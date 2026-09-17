Buenas y malas noticias para Alianza Lima: Pablo Guede con sorpresas en lista de convocados. (Fotos: Alianza Lima | Getty Images)
Buenas y malas noticias para Alianza Lima: Pablo Guede con sorpresas en lista de convocados. (Fotos: Alianza Lima | Getty Images)

Tras las derrotas consecutivas, atraviesa un momento complicado en el campeonato y necesita reaccionar de manera urgente frente a su hinchada. Si bien, lo han alejado de los primeros lugares, el cuadro blanquiazul se prepara para recibir a en el estadio Alejandro Villanueva. Para revertir esta crisis deportiva, el estratega presentará importantes novedades en la lista oficial de convocados, confirmando el ansiado regreso de un talento ofensivo, pero perdiendo simultáneamente a un pilar titular absolutamente inamovible del esquema táctico.

El ‘tic tac’ por el final del Torneo Clausura se vuelve cada vez más un presión para los intereses de los clubes, uno de los que más perece es el conjunto ‘íntimo’ que, después de salir ganador del Apertura, muchos esperaban pueda mostrar contundencia para la segunda mitad de año, pero no fue así.

En parte por el alza en el rendimiento de otros clubes, pero también porque los ‘blanquiazules’ han sufrido algunas ausencias dentro del plantel que se han hecho extrañar en el juego. Algunos por lesiones, otros por incumplimientos de las tareas encomendadas, pero dicha situación cambió en las últimas horas.

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SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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