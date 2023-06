Universitario de Deportes consiguió la clasificación a los play offs de la Copa Sudamericana, tras vencer por 1-0 a Gimnasia y Esgrima de La Plata. Si bien los merengues disputaron un buen encuentro en el Estadio Monumental, la fiesta del cuadro crema se vio opacada por un incidente tras el pitazo final. Los jugadores del ‘Lobo’, con un Leonardo Morales visiblemente enojado, increparon al árbitro Esteban Ostojich. Sin embargo, la situación se salió de control luego de que el defensor argentino fue en busca de un futbolista del cuadro de Fossati, desatando una batalla campal entre miembros de ambos conjuntos. Tras ello, Jean Ferrari, administrador del elenco estudiantil, declaró ante los medios y se refirió a los hechos ocurridos en el coloso de Ate.

“Hay un tema de mal comportamiento de jugadores y comando técnico. Es un tema contra los clubes, no contra el escenario. Va a dejar un antecedente para Gimnasia, ya tienen antecedentes, no es la primera vez que se comportan de esa manera. La Conmebol seguramente tomará cartas sobre el asunto”, mencionó el máximo representante de la ‘U’ en una entrevista con RPP Deportes.

Del mismo modo, Jean Ferrari señaló que esperan el informe arbitral para opinar. Eso sí, señaló que cuentan con imágenes para probar que fueron agredidos y asegura que no existen motivos que ameriten el cierre del Monumental. “Todavía esperamos los informes, no podemos adelantar opiniones, tenemos las cámaras y videos, tenemos cámaras dentro del Estadio, (...) medios probatorios para cualquier descargo. Vamos a esperar la información que nos envíe Conmebol para presentar nuestra postura. No hubo ningún tema de actos que vayan contra el cierre del estadio”, sostuvo.

El administrador del conjunto estudiantil también cuestionó el actuar de las autoridades en el incidente: “La policía, al parecer, no tiene la experiencia de manejo de esta clase de situaciones. Sería un llamado a las autoridades para que hagan ciertas capacitaciones para eventos deportivos. En otros países, la policía actúa de inmediato contra el visitante, y a la mala. En nuestro caso, nuestra seguridad privada es la que ha hecho la separación con cordones”.

Seis expulsados en Gimnasia y Esgrima de la Plata

Por otro lado, Jean Ferrari reveló la cantidad de miembros que fueron expulsados entre jugadores y comando técnico de Gimnasia. “Tenemos información donde se establece el tema de los expulsados del juego, más no de lo acontecido luego. Y aparecen los dos expulsados, son cerca de seis personas, entre jugadores y comando técnico de Gimnasia”, apuntó.

Eso sí, a pesar del incidente en el Estadio Monumental, el máximo representante de Universitario de Deportes se mostró contento por la hazaña del cuadro merengue. “Realmente fue una fiesta, sumado al buen juego del equipo y el gran resultado, fue una fiesta redonda; a pesar del mal comportamiento de los jugadores de Gimnasia, que yo dejo en un segundo plano”, sentenció.





