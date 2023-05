Luego de vencer 3-0 a Sport Boys, por el Torneo Apertura 2023, Universitario de Deportes se alista para lo que será el encuentro ante Independiente Santa Fe, rival con el que se medirá este jueves, en el marco de la fecha 3 de la Copa Sudamericana 2023. Los dirigidos por Jorge Fossati son conscientes de que no pueden dar ventaja, por lo que buscarán a como dé lugar la victoria, con el objetivo de consolidarse en lo más alto del Grupo G. Por ello, Jorge Fossati confía en su plantel y señaló que han estudiado muy bien a su rival. Asimismo, se refirió a los comentarios de Sergio Markarían, quien candidateó al DT ‘merengue’ para dirigir a la selección de Uruguay.

“Es un equipo con una transcisión veloz de defensa y ataque. Tiene delanteros con buen pie y velocidad. Esas son las cualidades que yo pondría como las más fuertes del rival”, fueron las primeras palabras del estratega uruguayo en rueda de prensa, previo al encuentro ante el conjunto colombiano.

Asimismo, sostuvo: “Seguiremos fieles al compromiso que tenemos todos. Pondremos el máximo de nosotros y veo a los jugadores con muchas ganas. Para mí, nunca dude que quisiera y en algún momento les dije que no estaba seguro de que ellos pensaban que podían. Hoy te digo que ellos saben que quieren y también que pueden”.

Jorge Fossati también habló sobre las bajas que tendrá Universitario de Deportes para este encuentro. “Piero Quispe se perderán el duelo. Luis Urruti, a un 99.9%, es probable que también no esté”, señaló.

Jorge Fossati declaró en la previa del encuentro ante Independiente Santa Fe. (Video: Wilmer Robles)

Eso sí, el entrenador de la escuadra ‘merengue’ destacó la unión del plantel y aseguró que el buen momento del equipo se debe a la entrega de todos. “El plantel da la cara. Cada partido que nos va bien, lo que quiero es resaltar el plantel por encima del equipo. Desde el primer partido nunca pudimos tener el equipo completo”, aseguró.

La respuesta a Sergio Markarían

Este último lunes, Sergio Markarián asistió al programa uruguayo Punto Penal donde habló sobre su presente y vivencias que le tocó vivir en los banquillos. No obstante, en un pasaje de la entrevista, el experimentado estratega se refirió a Jorge Fossati, a quien calificó como un gran amigo. Eso sí, el ‘Mago’ no se fue sin antes llenar de elogios a su compatriota, incluso candidateándolo para ponerse el buzo de la selección de Uruguay.

Como era de esperarse, el director técnico ‘merengue’ fue consultado sobre estos comentarios y señaló que no los había escuchado. Pero, aseguró que guarda una buena amistad con Markarían. “No lo escuché, pero somos buenos amigos. Qué te puedo decir. No le crean”, sentenció entre risas el entrenador de 70 años.





