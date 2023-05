Este miércoles, Alianza Lima tiene el gran reto de enfrentar a Atlético Mineiro, por la tercera jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2023. Si bien el cuadro blanquiazul lidera su grupo en el certamen internacional -con cuatro puntos-, no es momento de confiarse, en especial, con un rival que tiene como gran figura a Hulk. Por ejemplo, el último fin de semana fue el héroe de su equipo al marcar un doblete (10 y 84 minutos) en la victoria por 2-1 sobre Atlético Paranense; además, es el máximo goleador del equipo dirigido por Eduardo Coudet, con 16 tantos en 20 partidos.

Con 36 años encima, Hulk se mantiene vigente en el fútbol brasileño, siendo el mayor exponente goleador de esta temporada, con 16 anotaciones en el presente año, entre Campeonato Mineiro (11), Brasileirao (2), Copa de Brasil (1) y Copa Libertadores (2). Ahora, su próximo objetivo es Alianza Lima, para que así el ‘Gallo’ pueda conseguir sus primeros tres puntos en el Grupo G de la Libertadores. ¿Qué dijo el atacante al respecto?

“Sabemos la importancia de este partido, pues no conseguimos puntos [0 de 6 posibles] en los primeros dos juegos. Sabemos también la dificultad que vamos a enfrentar en la Copa Libertadores. Queremos sumar y ganar nuestros primeros tres puntos. Llegaremos enfocados y lograremos nuevo objetivo”, resaltó el delantero al medio brasileño Itatiaia.

El cuadro de Eduardo Coudet consiguió el pasado sábado su primer triunfo, tras cuatro partidos sin conocer de victorias: dos derrotas y dos empates entre la Primera División de Brasil, Copa de Brasil y Copa Libertadores; en medio de ello, la plantilla del ‘Chacho’ marcha más mentalizada, con la consigna de imponerse sobre los dirigidos por Guillermo Salas. El compromiso es este miércoles a las 7.30 p.m. en Belo Horizonte.

No obstante, habrá bajas en el equipo anfitrión, al no poder contar con el lateral Mariano y el delantero Paulinho, quienes están sancionados. Asimismo, Jemerson, Maurício Lemos, Patrick y Saravia abandonaron el encuentro del sábado quejándose de dolor, por lo que están siendo evaluados por el Departamento Médico del club, a fin de definir si pueden disputar o no el compromiso ante los blanquiazules.

Pese a ello, no todas son malas noticias para el ‘Gallo’, ya que podrán contar con Cristian Pavón, quien ya cumplió los seis partidos de sanción y estará de vuelta para el choque del miércoles. De este modo, el delantero tendrá la chance de debutar en el certamen continental con la escuadra brasileña, formando así el siguiente once frente a los victorianos: Everson, Saravia (Edenilson), Lemos, Jemerson (Bruno Fuchs), Rubens; Otávio, Edenilson (Battaglia), Zaracho, Patrick (Hyoran), Pavon y Hulk.





