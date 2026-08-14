Matías Succar vivió una noche inolvidable con Cienciano. El delantero anotó un hat-trick en la goleada por 6-1 ante Botafogo, por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana, y fue una de las principales figuras del conjunto cusqueño. Tras su gran actuación, recibió un mensaje especial de su hermano Alexander.

A través de sus redes sociales, Alexander Succar destacó el orgullo que siente por el momento que atraviesa Matías y recordó todo lo que tuvo que afrontar antes de convertirse en protagonista ante el conjunto brasileño. Para el también futbolista, el delantero respondió de la mejor manera a las críticas que recibió durante los últimos meses.

“Qué orgullo verte vivir momentos como el de ayer. Un hat-trick y un nuevo récord, después de todo lo que te tocó aguantar”, escribió Alexander en su mensaje dirigido a su hermano. El atacante resaltó así la importancia de la actuación de Matías, quien además consiguió un registro histórico con su triplete.

El delantero de Cienciano había sido cuestionado en diferentes momentos por aficionados y periodistas, situación que su hermano no pasó por alto. Alexander recordó que las críticas fueron especialmente fuertes y consideró que muchas personas olvidaron rápidamente todo lo que Matías había demostrado anteriormente.

“Hace no mucho hubo periodistas e hinchas que te criticaron sin medida, te señalaron y fueron demasiado duros contigo, olvidándose muy rápido de todo lo que habías demostrado”, manifestó Alexander Succar. Sus palabras llegaron después de que Matías se convirtiera en una de las figuras de la histórica goleada de Cienciano.

Matías Succar anotó un hat-trick ante Botafogo. (Foto: Getty Images)

Para Alexander, la mejor respuesta de su hermano llegó dentro del terreno de juego. El atacante destacó que el fútbol terminó poniendo las cosas en su lugar y que Matías respondió con goles en un escenario internacional, justo cuando Cienciano necesitaba una actuación de ese nivel para tomar una importante ventaja en la serie.

“Hoy el fútbol vuelve a poner las cosas en su lugar y respondes como siempre debe hacerse: dentro de la cancha. Que nunca te afecten demasiado ni las críticas ni los elogios; siempre para adelante, hermano”, agregó Alexander en su publicación.

Finalmente, el hermano del delantero de Cienciano reafirmó que estará junto a Matías sin importar el momento que atraviese. “Siempre vamos a estar para bancarte en las buenas y mucho más en las malas. Te queremos mucho”, concluyó Alexander Succar, quien celebró así la gran actuación de su hermano ante Botafogo.

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