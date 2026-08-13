Cienciano dio un golpe de autoridad en los octavos de final de la Copa Sudamericana. El conjunto cusqueño goleó 6-1 a Botafogo en el partido de ida y quedó muy cerca de avanzar a los cuartos de final. Sin embargo, Horacio Melgarejo pidió a sus dirigidos no confiarse antes del decisivo encuentro de vuelta en Brasil.

El entrenador del cuadro imperial resaltó el esfuerzo realizado por sus futbolistas y consideró que la amplia diferencia obtenida en Cusco es producto del trabajo mostrado durante los 90 minutos. “Sabemos que esta clase de eliminatorias, por llamarla así, es un partido de 180 minutos. Hoy los chicos hicieron un gran partido”, señaló.

Melgarejo también destacó el compromiso de sus jugadores durante el encuentro frente al conjunto brasileño. Para el estratega, el esfuerzo de su plantel ha sido fundamental para alcanzar este resultado y competir de igual a igual frente a un rival con experiencia internacional.

“La verdad que el esfuerzo que están haciendo es terrible, es para sacarse el sombrero, como le dije una vez. Pero no está nada terminado, porque nos estamos enfrentando a un gran equipo”, manifestó el técnico de Cienciano, quien evitó considerar la serie como sentenciada.

En ese sentido, Horacio Melgarejo recordó la jerarquía que tiene Botafogo y pidió máxima concentración para el compromiso de vuelta. “No lo voy a descubrir yo, con jugadores de mucha jerarquía, con un cuerpo técnico de mucho nivel”, agregó el entrenador, quien sabe que todavía quedan 90 minutos por disputar.

El estratega fue enfático al señalar que el peor escenario sería que Cienciano empiece a celebrar su clasificación antes de tiempo. “Lo peor que podemos hacer nosotros como equipo, digo jugadores, cuerpo técnico, directivos, es festejar el paso ya porque nos podemos pegar un golpe duro”, sostuvo.

Ahora, Cienciano deberá cambiar rápidamente el chip y enfocarse en su próximo compromiso por el torneo local. “Tenemos que ahora cambiar el chip, pensar en Garcilaso, pero tenemos que entrenar y jugar con la seriedad que lo hicimos hoy”, explicó Melgar tras la goleada.

Finalmente, el entrenador cusqueño advirtió que Botafogo saldrá decidido a buscar la remontada desde el primer minuto en Brasil. “Nos vamos a enfrentar a un equipo que desde el minuto uno nos va a empezar a atacar. Y es normal por el resultado negativo que se llevaron”, sentenció Horacio Melgarejo.

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