Ricardo Gareca podría volver a los banquillos y hacerlo en un histórico del fútbol sudamericano. El entrenador argentino aparece entre los candidatos que analiza Independiente de Avellaneda para asumir la dirección técnica del primer equipo. La posibilidad surge luego de la salida de Gustavo Quinteros.

La dirigencia del ‘Rojo’ tomó la decisión de finalizar el ciclo de Quinteros después de la contundente derrota por 4-0 frente a Atlético Tucumán, resultado que además significó la eliminación de la Copa Argentina. El club ya comenzó a evaluar distintas alternativas para encontrar a su próximo entrenador.

Entre los nombres que aparecen en la lista se encuentra precisamente Ricardo Gareca. El ‘Tigre’ es una alternativa de experiencia para la institución de Avellaneda y, de acuerdo con la información difundida desde Argentina, su nombre comenzó a tomar fuerza durante las últimas horas. Sin embargo, todavía no existe un acuerdo.

Gareca conoce muy bien a Independiente, aunque principalmente por su etapa como futbolista. El estratega argentino terminó su carrera profesional defendiendo la camiseta del ‘Rojo’ y posteriormente también tuvo una experiencia como entrenador de la institución. Ahora, varios años después, podría tener una nueva oportunidad en el club.

Ricardo Gareca fue futbolista de Independiente.

El técnico se encuentra actualmente sin equipo luego de sus últimas experiencias en los banquillos. Su etapa más reciente fue al frente de la Selección de Chile, donde no consiguió cumplir con los objetivos trazados y terminó dejando el cargo. Desde entonces, el ‘Tigre’ no ha vuelto a dirigir oficialmente.

Ricardo Gareca. (Foto: Getty Images)

Además de Gareca, Independiente analiza otras alternativas para ocupar el puesto dejado por Quinteros. Omar De Felippe y Rubén Darío Insúa también aparecen entre los nombres considerados por la dirigencia, mientras Hugo Tocalli quedó momentáneamente al frente del plantel.

En el caso de Gareca, su experiencia internacional es uno de los principales argumentos que podrían favorecer su candidatura. El entrenador tuvo un destacado paso por la Selección Peruana, con la que consiguió clasificar al Mundial de Rusia 2018 y alcanzó la final de la Copa América 2019. Su trayectoria también incluye títulos a nivel de clubes.

Ricardo Gareca. (Foto: Getty Images)

Por ahora, la posibilidad de que Ricardo Gareca regrese a dirigir a Independiente se encuentra en una etapa inicial. La dirigencia deberá definir entre las diferentes alternativas que tiene sobre la mesa y determinar quién será el encargado de asumir el reto de levantar a un equipo que atraviesa un complicado momento deportivo.

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