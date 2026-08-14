Cienciano hizo historia este jueves en la Copa Sudamericana. El conjunto cusqueño goleó 6-1 a Botafogo por la ida de los octavos de final y consiguió una de las victorias más importantes de un club peruano ante un equipo brasileño. El resultado, además, dejó una serie de registros históricos en competiciones CONMEBOL.

Uno de los datos más llamativos está relacionado con la cantidad de goles recibidos por equipos brasileños. Antes del encuentro en Cusco, solo existían dos antecedentes de clubes de Brasil encajando seis o más goles en un partido de competiciones CONMEBOL: São Paulo venció 7-3 a Botafogo en 1996 y Palmeiras derrotó 7-3 a Cruzeiro en 1999.

Con su triunfo por 6-1, Cienciano se convirtió en el primer club extranjero en marcarle seis goles a un equipo brasileño en la historia de las competiciones organizadas por CONMEBOL. El conjunto cusqueño no solo consiguió una amplia diferencia en casa, sino que también escribió su nombre en un registro que llevaba más de dos décadas sin modificarse.

Cienciano. (Foto: Getty Images)

La goleada también dejó prácticamente sentenciada la serie, aunque todavía queda el encuentro de vuelta en Brasil. De acuerdo con el registro compartido, nunca en la historia de las competiciones CONMEBOL un equipo logró remontar una eliminatoria a doble partido después de perder el encuentro de ida por una diferencia de cinco o más goles.

Cienciano vs. Botafogo. (Foto: Getty Images)

Además, Cienciano incrementó su registro de victorias frente a clubes brasileños en torneos CONMEBOL. El cuadro imperial llegó a cuatro triunfos, igualando a Universitario y quedando a una victoria de Sporting Cristal, que lidera esta estadística entre los equipos peruanos.

Sporting Cristal suma cinco victorias ante clubes brasileños, luego de imponerse a Cruzeiro, Grêmio, Coritiba, Palmeiras y Athletico Paranaense. Cienciano, por su parte, alcanzó las cuatro tras sus triunfos ante Grêmio, Santos, Atlético Mineiro y ahora Botafogo, mientras que Universitario también registra cuatro.

La jornada también tuvo como protagonista a Matías Succar. El delantero peruano anotó un hat-trick frente a Botafogo y se convirtió en el primer futbolista peruano en conseguir tres goles en un mismo partido de una competición CONMEBOL desde Paolo Guerrero, quien marcó un triplete con Corinthians ante Danubio el 1 de abril de 2015, por la Copa Libertadores.

Matías Succar anotó un hat-trick ante Botafogo. (Foto: Getty Images)

Así, Cienciano no solo consiguió una goleada que lo deja con un pie en los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El 6-1 ante Botafogo también permitió al conjunto cusqueño establecer una serie de registros históricos para el fútbol peruano y las competiciones CONMEBOL, con Matías Succar como una de las grandes figuras de una noche inolvidable.

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