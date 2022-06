Melgar igualó 0-0 contra Deportivo Cali, en el duelo de ida, por los octavos de final de la Copa Sudamericana. Si bien no fue el resultado que buscó sacar el elenco de Néstor Lorenzo, sobre todo por cómo se dio el encuentro en el campo de juego, al menos le da la chance de salir a proponer para el cierre de la llave, y que este compromiso se disputa en casa, un detalle que resaltó Edgar Villamarín.

El gerente deportivo del elenco rojinegro no dudó en emplear sus redes sociales para dar a conocer su reflexión sobre el duelo que se vivió el último miércoles en Cali, donde el ‘Dominó' consiguió mantener su arco en cero, pero sin llegar a marcar al contrincante.

“No es una final, para nosotros son dos… 180 minutos para seguir cumpliendo con los objetivos”, escribió el exfutbolista, luego del resultado en Colombia. Con este empate, el ‘León’ buscará cerrar la llave con éxito en Arequipa, el próximo miércoles 6 de julio. No obstante, apretada agenda vuelve titánica esta tarea.

No olvidar que este domingo se juega la final del Apertura, donde Melgar espera sacar una victoria de visita en Sullana, frente a Alianza Atlético. Si bien los últimos partidos del cuadro norteño no resultado como esperaba, ello no quita el manejo de balón que poseen cuando juegan de local.

La palabra del DT

Néstor Lorenzo destacó el trabajo de sus jugadores, en especial, por el despliegue ofensivo que se tuvo, pese a que no se llegó a concretar alguna anotación. La misión ahora está puesta en el cierre de la llave, hecho que lo tiene claro el mismo DT y también sus dirigidos. Un detalle importante, para el otro partido ya estará habilitado Bernardo Cuesta, el delantero del ‘Dominó'.

“Los muchachos hicieron un excelente partido, salieron a presionar donde debían hacerlo, se atacó y por ahí nos faltó la última puntada, pero creo que generamos bastantes situaciones. Siempre tratamos de ser protagonistas”, manifestó el estratega argentino, durante la conferencia de prensa post partido.





