Aunque el partido fue parejo en el primer tiempo y Sport Huancayo tuvo un par de aproximaciones que pudieron cambiar el rumbo de la historia, la Universidad César Vallejo se sobrepuso en la etapa complementaria y terminó ganando por 2-0, un resultado que le valió el boleto a la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2024. Paolo Guerrero, quien sumó su segundo encuentro como titular con los trujillanos, analizó lo vivido en el Estadio Mansiche y dejó un mensaje de ambición respecto a lo que se les viene, además de esperar con calma su posible llamado a la Selección Peruana.

En primera instancia, el ‘Depredador’ reconoció que fueron contundentes cuando generaron las situaciones de gol y eso fue importante para sentenciar la llave ante un cuadro huancaíno que no encontró argumentos para equiparar el trámite en el segundo tiempo. “Jugamos muy bien al fútbol, fuimos muy contundentes en todas las líneas y supimos aprovechar muy bien para hacer los dos goles”, manifestó en diálogo con DSports.

Por otro lado, el delantero de 40 años no quiso dejar pasar la oportunidad para referirse a las agresiones que vivió el fin de semana pasado ante Cusco FC, donde tuvo un duelo fraccionado y con mucho contacto con los zagueros cusqueños. Según su mirada, el arbitraje aquella noche fue muy permisivo y eso desvirtuó el desarrollo del compromiso.

“Lo que pasa es que contra Cusco FC dejaron pegar mucho. Hubo agresiones que sí no se puede dejar pasar, hay gente que sale a hablar y me incomoda un poco. Es fútbol, no se aceptan agresiones, y las agresiones se pagan caro: es roja. Pueden jalar, hacerte falta, pero ya agresión no. El partido contra Cusco FC, visto todas las repeticiones, no hacen el enfoque cuando me meten un codazo justo cuando me hacen el gol. Bueno, ya pasó”, apuntó.

En esa misma línea, Paolo consideró que el arbitraje ante Sport Huancayo fue diferente, ya que la terna cobró lo justo e incluso estuvo de acuerdo con la anulación de su gol a los 69′, pues el balón había salido en la jugada previa. “Las veces que yo fui a apretar hice falta, fue una terna que estuvo muy bien. La pelota que salió, me dijeron que también salió. No hay nada que reprochar, las faltas que se hicieron se cobraron, cuando se tuvieron que sacar tarjetas amarillas se sacaron”, remarcó.

A pesar de su edad y de no haber hecho pretemporada con el resto de sus compañeros, a Guerrero se le ve muy bien físicamente y eso se notó en los dos partidos en los que arrancó en la oncena titular. “Poco a poco, yo no hice una pretemporada y mis compañeros sí. Trato de partido a partido ir sintiéndome mejor físicamente, poco a poco llegaré a lo que quiero”, agregó.

En cuanto a la convocatoria de la Selección Peruana, la cual se anunciará el próximo lunes en las instalaciones de la Videna, Paolo Guerrero está enfocado solo en César Vallejo y si se da, lo tomará de la mejor manera. Sino, sabe que le tocará alentar desde afuera. Recordemos que hace unos días reveló en L1 Radio que tiene contacto directo con Jorge Fossati y hablan frecuentemente, lo que es una buena señal sobre la consideración que le tiene.

“Yo me mantengo trabajando, si soy convocado bien, y sino a apoyar al equipo de nuestros amores, porque somos peruanos. Todos tenemos que apoyar, uno se mantiene trabajando, haciendo las cosas bien, si llega una convocatoria a buena hora, sino a apoyar a la selección a muerte”, afirmó, en referencia al llamado de los seleccionados para los encuentros amistosos frente a Nicaragua y República Dominicana.

Finalmente, el exjugador de Liga de Quito –club con el que salió campeón continental la temporada pasada– apuntó alto en la Copa Sudamericana y fue contundente al señalar que se prepararán para pelear por llegar a las instancia decisivas del torneo. “Todos los equipos se preparan para eso. Si digo que no, para qué juego al fútbol, mejor me voy a mi casa a dormir. Nosotros nos vamos a preparar y nuestro objetivo es llegar a las instancias finales, como todos los equipos”, sentenció.

Paolo Guerrero tiene contrato con César Vallejo por dos temporadas. (Foto: César Vallejo)





¿Qué se le viene a César Vallejo?

Luego de este triunfo por 2-0 sobre Sport Huancayo, César Vallejo volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite a Sport Boys por la séptima jornada del Torneo Apertura 2024 de la Liga 1 Te Apuesto. Dicho compromiso está programado para el domingo 10 de marzo desde las 3:00 p.m., se disputará en el Estadio Miguel Grau y será transmitido por la señal exclusiva de GOLPERU, disponible en los canales 14 y 714 de Movistar, además de su versión de streaming vía Movistar TV App.

Después de este reto en el Callao, los ‘Poetas’ tendrán una complicada visita al calor de Sullana para enfrentar a Alianza Atlético por la fecha 8. Este encuentro está pactado para el jueves 14 de marzo desde la 1:30 p.m., tendrá lugar en el Estadio Campeones del 36 y será transmitido para todo el territorio nacional por la señal de L1 MAX (Liga 1 MAX), disponible en los servicios de DIRECTV, Claro TV, Best Cable y Zapping, además de su opción de streaming a través de Liga 1 Play.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO