La Copa Sudamericana está próxima a conocer sus emparejamientos para los octavos de final, teniendo a Sporting Cristal como el único representante peruano, tras las eliminaciones de Melgar y Sport Huancayo. DirecTV Sports será el canal encargado de la transmisión EN VIVO Y EN DIRECTO. Además, Depor.com te brindará una amplia cobertura con el minuto a minuto del sorteo desde las 11 de la mañana (hora peruana).

En el bolillero 1 se encuentran los elencos que se quedaron en el primer lugar de la fase de grupos del certamen internacional: Gremio, Athlético Paranaense y Red Bull Bragantino (Brasil); Independiente, Rosario Central y Arsenal (Argentina); Peñarol (Uruguay); y Libertad (Paraguay)

Sporting Cristal formará parte del bolillero 2 en la Copa Sudamericana, el mismo que está completado por los equipos que quedaron terceros en sus respectivos grupos de la Libertadores como: Santos (Brasil); América de Cali y Junior (Colombia); Independiente del Valle y LDU (Ecuador); Táchira (Venezuela); y Nacional (Uruguay).

Estos son los bolilleros de la Copa Sudamericana. (CONMEBOL)

Un ídolo de Sporting Cristal sueña con la Sudamericana

Sporting Cristal cerró la Fase 1 del campeonato nacional con un título, además de una clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana 2021. Si bien el primer objetivo se cumplió, el segundo no fue precisamente el que se buscaba, tal y como lo confesó el coordinador de fútbol profesional del club, Carlos Lobatón.

En diálogo con Radio Ovación, el exjugador rimense confesó que “el balance es malo, porque teníamos que pasar a octavos. Si hablamos de volumen en lo que Cristal propuso, no me voy tan triste, ya que veo que los chicos intentaron jugar, pero no tuvieron la efectividad. Estoy contento del grupo humano que formó Roberto Mosquera, veo que los chicos van a seguir creciendo”.

Pese a ello, el equipo logró quedarse en el tercer lugar del Grupo E, logrando pasar como mejor tercero a los octavos de final de la Sudamericana. Si bien no era el plan original, Lobatón rescató el esfuerzo: “Los hinchas se van a sentir contentos de ver a su equipo jugar un campeonato internacional. Después de Cienciano no hubo otro equipo peruano que pudo lograr algo como una Copa Sudamericana, y espero que Sporting Cristal lo pueda lograr”.

