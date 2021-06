Ricardo Gareca brinda conferencia de prensa EN VIVO Y EN DIRECTO en la previa del Perú vs. Colombia, en la que, seguramente, brindará algunos alcances de lo que fueron los trabajos de la Selección Peruana en los días previos a su regreso a las canchas para disputar las Eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial Qatar 2022.

Con casi todo su plantel completo, el ‘Tigre’ intentará que la escuadra blanquirroja pueda romper una negativa racha ante los ’Cafeteros’, la misma que indica que solo hemos podido vencer a los norteños en 1981, en Lima, por clasificatorias. Desde entonces, el cuadro nacional no supo lo que es vencer de local a los colombianos.

Ricardo Gareca no podrá contar con Edison Flores y Jefferson Farfán para el Perú vs. Colombia, debido a las lesiones que ambos presentaron en la previa de los duelos. Por ese motivo, hizo un nuevo llamado para incorporar nuevos elementos que podrían debutar con la bicolor (los últimos convocados fueron Raziel García y Alexis Arias).

La Selección Peruana no tuvo un buen arranque de certamen (en las cuatro primeras fechas solo sumaron un punto), por lo que espera lavarse la cara ante los norteños e ir sumando unidades que le permitan permanecer con el sueño de asistir a su segunda cita mundialista consecutiva, tras la lograda en Rusia 2018.

¿Línea de tres en la Selección Peruana?

Según informó Movistar Deportes, el ‘Tigre’ estaría trabajando en los entrenamientos con una línea de cinco y también de tres, para el compromiso de este jueves 3 de junio ante Colombia. Incluso, Miguel Araujo, en diálogo con RPP, también deslizó la posibilidad de que pueda darse un partido con ese esquema en el Nacional.

“La línea de tres siempre se trabaja, no solo en esta convocatoria, sino también en anteriores aunque no se ha jugado así. Algunos en sus equipos también entrenan línea de tres, yo lo hago”, sostuvo el zaguero del FC Emmen, quien aún no define su futuro para el siguiente mercado de pases.

