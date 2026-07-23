Con el Torneo Clausura en marcha, en Alianza Lima sabían que no podían ser ajenos a los movimientos en el mercado de fichajes, sobre todo porque en este segundo semestre de la temporada los clubes suelen entregar un extra y eso supone un panorama más complicado en la lucha por el campeonato. En ese sentido, el área deportiva, tras un pedido expreso de Pablo Guede, aceleró las negociaciones para incorporar la zaguero chileno Nicolás Díaz y de esta manera sumar un refuerzo de experiencia internacional en la zona defensiva.

En una de sus primeras declaraciones para las cámaras del club, Díaz habló de lo que significa este reto para su carrera y cómo lo asume sabiendo lo exigente que es la hinchada blanquiazul. “La verdad que es un desafío muy grande en mi carrera, llegar a un equipo tan grande como es Alianza Lima, más grande del Perú y muy importante a nivel de Sudamérica, así que va a ser un lindo desafío para mí y que lo venía esperando hace mucho tiempo”, señaló.

Asimismo, reveló que antes de decidir mudarse al fútbol peruano, tuvo una conversación con Pablo Guede que le convenció de asumir este desafío. “Porque es un equipo grande, su gente, estoy muy apegado al club, también Pablo (Guede) me habla muy bien del equipo, así que nada, eso fue lo que me convenció, su gente y la verdad que estoy muy contento de estar acá”, agregó.

Nicolás Díaz fue dirigido por Pablo Guede en el Puebla. (Foto: Getty Images)

Nicolás Díaz, que tiene contrato vigente con el Club Tijuana y llegó a Alianza Lima por un préstamo de un año con opción de compra, habló sobre sus características de juego y dejó en claro que le aportará mucho sacrificio y entrega a la línea defensiva íntima. Eso sí, aclaró que le gusta salir jugando limpio desde atrás, algo fundamental dentro de lo que busca Guede como propuesta.

“Soy un jugador muy aguerrido, que le gusta pegar todo en el campo y que también le gusta mucho jugar en el campo. Al fútbol me gusta mucho vincularme en la salida del balón del equipo y eso creo que es lo que le llama mucho la atención a Pablo de mí”, acotó.

Díaz explicó que en los primeros años de su carrera empezó jugando como volante central y que poco a poco fue adaptándose a otras posiciones hasta definirse como una defensor. Eso sí, si las necesidades del equipo lo requieren, no tiene problemas en asumir otras funciones dentro del campo, mostrándose como una alternativa para jugar también de lateral.

“He jugado de lateral, de volante, de central, la verdad que en las tres posiciones me siento muy cómodo porque me formé como volante de contención, después cuando debuté también fue de volante mixto y después a lo largo de mi carrera he jugado más de central y lateral, así que me siento muy cómodo en cualquiera de esas tres posiciones”, aseveró.

Pablo Guede fue clave en la llegada de Nicolás Díaz a Alianza Lima. (Foto: GEC)

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de vencer por 2-1 a Sport Huancayo, Alianza Lima volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite a Comerciantes Unidos, en el compromiso correspondiente a la fecha 2 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para este domingo 26 de julio desde las 3:30 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Juan Maldonado Gamarra.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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