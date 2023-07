Remontar un 1-0 era posible, pero para ello tenían que darse diversos factores, que la defensa de Emelec deje espacios (no lo había hecho en Lima) y que Sporting Cristal sea efectivo (no lo había sido en Lima). Si bien la zaga ecuatoriana jugó un buen partido, dejó ciertas licencias atrás en el final, pero los rimenses no las aprovecharon y le dijeron adiós a la Copa Sudamericana.

